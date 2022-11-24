Gaziantep’te PKK operasyonu: 7 gözaltı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerimizce PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında analiz ve teknik çalışmalar sonucu PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 7 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak haklarında yasal işlem başlatılmıştır" denildi.