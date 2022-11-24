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Giriş Tarihi: 24.11.2022 11:13

Gaziantep’te PKK operasyonu: 7 gözaltı

Gaziantep’te terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt içinde silahlı faaliyet gösterdiği tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te PKK operasyonu: 7 gözaltı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerimizce PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında analiz ve teknik çalışmalar sonucu PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 7 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak haklarında yasal işlem başlatılmıştır" denildi.

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Gaziantep’te PKK operasyonu: 7 gözaltı
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