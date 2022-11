Karadan da tepelerine bineceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu:Hava harekâtlarımızı kesintisiz sürdürürken bizim için en uygun olan vakitte karadan da teröristlerin tepesine tepesine bineceğiz. Teröristlerin içine saklanarak kendilerini güvende hissettikleri o beton tünellerin mezarları hâline geleceği gün yakındır. Bizim tek derdimiz kendi vatandaşlarımızın ve yanı başımızdaki tüm kardeşlerimizin güvenli, huzurlu, müreffeh geleceğini inşa etmektir.Batılı ülkelerin terör örgütünün Suriye'deki kolunu PKK'dan ayrıştırma gayretleri boşuna. Teröristlerin üzerlerinden çıkan donanımlar ile eğitim gördükleri yerler Suriye'de farklı isimlerle sahaya sürülen örgütün bizzat PKK'nın kendisi olduğu gerçeğini teyit etmekte. Artık hiç kimsenin bu yalanla karşımıza gelmesine tahammülümüzün olmadığını ifade etmek isterim. Uçaklarla, toplarla, SİHA'larla yaptığımız operasyonlar sadece başlangıçtır. Türkiye topraklarına saldırı imkânı bırakmayacak şekilde Hatay'dan Hakkâri'ye kadar güney sınırımızın tamamını güvenlik şeridi ile kapatma kararlılığımız her zamankinden daha güçlü. Gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi harekâtlarla bu şeridin bir kısmını zaten oluşturduk. Kalanlarını da Tel Rıfat, Münbiç, Ayn el-Arab gibi çıbanbaşı yerlerden başlayarak adım adım halledeceğiz.Dökülen masum kanlarının hesabı misliyle sorulacak, cezası kesilecektir. Biz yaptığımız her anlaşma gibi Suriye sınırlarımızla ilgili ahitlerimize de sonuna kadar sadık kaldık ama madem karşımızdakiler kendi sözlerini tutamıyor, yapılan anlaşmanın gereklerini yerine getiremiyor, öyleyse bizim kendi başımızın çaresine bakma hakkımız doğmuştur. Bunlar, Türkiye'nin bölgesel liderliğini güçlendirmesinden rahatsızlar. Diplomatik ve ekonomik şantajlarla ülkemizi Türkiye Yüzyılı yolundan döndürebileceklerini sanıyorlar. Hâlbuki bilmiyorlar ki biz artık bu safhaları geçeli çok oldu.Gelin hep birlikte büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için yapabileceklerimizi ortaya koyalım, vizyonlarımızı yarıştıralım, projelerimizi kapıştıralım. Hayatı boyunca hasbi siyaset tarzıyla milletimizin gönlünde yer etmiş birisi olarak söylediğim her şeydeki samimiyetimi herhalde kimse sorgulayamaz. Eğer muhalefet liderleri de aynı delikanlılığı gösterebilecekse buyurun 2023'ü bir demokrasi şölenine çevirelim. Ama eski usulde devam etmeye kalkarlarsa bizde gül de var, gürz de var. Kim, hangisini isterse onunla karşısına çıkarız.CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, siyasi hayatında ilk kez bir vizyon açıklamaya hazırlandığını ilan etmesinden memnuniyet duyduk. Bizim asıl yarışmak istediğimiz alan, asıl güreşmek istediğimiz minder, asıl tartılmak isteğimiz kantar işte burası. Bize ülkenin ve milletin hayrına programlarla, projelerle, iddialarla gelin, canımızı yiyin. Eğer muhalefet pozitif siyaset konusunda samimiyse işte burada söz veriyorum: Kendilerinin hiçbir eksiklerini yüzlerine vurmayacağız. Çünkü Türkiye eski devir kalıntısı siyaset tavrından çok yorulmuştur. Bilhassa gençlerimiz fanatizmine dayalı siyaseti kesinlikle istemiyor.Gölyaka depreminde vahim bir yıkım ve kayıpla karşılaşmadık. Türkiye'yi depreme hazırlamak için 20 yıldır TOKİ projelerinden kentsel dönüşüme kadar geniş bir yelpazedeki çalışmalarla bina altyapımızı yeniliyor, kurumsal kapasitemizi genişletiyoruz. Gölyaka depremi, çalışmaların hızlandırılması gerektiğini gösterdi.Başkan Erdoğan, grup toplantısından çıkışında bir gazetecinin Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşülmesi ve Suriye'de Beşar Esad ile konuşulması ihtimaline dair soruya "Olabilir, siyasette küslük, dargınlık olmaz. Eninde sonunda en uygun şartta bunun adımları atılır" cevabını verdi. Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile ikinci bir görüşme olup olmayacağı sorusunu ise "Tarih verilir mi?" diye yanıtladı.Erdoğan grup toplantısındaki konuşmasında da "Herkes gibi bizim de bir oyun planımız var" demişti.