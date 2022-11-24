Küba ile yeni bir dönem

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez'i Ankara'da ağırladı. Erdoğan, 27 yıl aradan sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk Küba lideri olan Bermudez'i resmi törenle karşıladı. Baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi ve 6 önemli anlaşmaya imza atıldı. İki liderin düzenledikleri ortak basın toplantısında Başkan Erdoğan, şunları söyledi:Küba ile işbirliği ve dayanışmamızı artırmayı özellikle önemsiyorum. İlişkilerimizi tüm cepheleriyle ele aldık. Bu görüşmeler yeni bir dönüm noktası oluşturuyor. İşbirliğimizi kuvvetlendirme yönünde güçlü ve karşılıklı iradeye sahip olduğumuzu görmek, bizleri ayrıca memnun etti.Bermudez ile Türkiye-Küba ticaret hacmini 200 milyon dolara çıkarma kararlılığını teyit ettik. Bu doğrultuda öncelikle enerji, turizm, inşaat, tarım, kalkınma, sağlık ve çevre gibi alanlarda mevcut işbirliğini geliştirme imkânlarını değerlendirdik. İlişkilerimizin gerçek potansiyelinin altında kalmasında Küba'ya yıllardır uygulanan tek taraflı yaptırımların etkisinin bulunduğu aşikârdır. Yaptırımlardan kaynaklanan zorluklara rağmen firmalarımızın Küba'ya olan ilgisinin arttığını görüyoruz.TİKA'nın Küba'da tarımsal kalkınma alanındaki projelere sağladığı teknik desteği sürdüreceğiz. Ortak aşı yatırımlarına girmeyi ikili görüşmemizde de ele aldık. Güçlü sağlık altyapılarına sahip iki ülke olarak bu alandaki işbirliğimizi de çok daha ileri seviyelere taşıyacağız.Başkan Erdoğan, 1902 yılında Küba Cumhurbaşkanı Tomas Estrada Palma'nın, ülkesinin kuruluşu nedeniyle Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid'e gönderdiği mektup ile Osmanlı tarafından gönderilen cevap mektubunu Küba Devlet Başkanı Bermudez'e takdim etti.