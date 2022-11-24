Malezya Başbakanı İbrahim, Başkan Erdoğan arayınca konuşmasını yarıda kesti: Vatandaşlarına görüşmeyi dinletti

Malezya'da 19 Kasım'da düzenlenen 15. genel seçimde, Enver İbrahim liderliğindeki Umut İttifakı seçimi önde bitirmişti. Parlamentodaki 82 sandalyeye sahip olarak yarışı önde tamamlayan Enver İbrahim, halka hitap ettiği sırada kendisini tebrik etmek için arayan Başkan Erdoğan ile konuşmasını vatandaşlarına dinletti.

"İŞ BİRLİĞİMİZİN DAHA DA GÜÇLENECEĞİNDEN EMİNİM"

Liderliğindeki koalisyonun seçimlerdeki zaferi ve başbakan olarak atanması vesilesiyle Enver İbrahim'i kutlayan Başkan Erdoğan, şunları söyledi:

"Kabine listenizi oluşturma çabalarınızın başarıyla sonuçlanarak, hükümetinizin bir an önce göreve başlamasını temenni ediyorum. İslam coğrafyasının iki kanadında yer alan ülkelerimiz arasındaki müstesna ilişkileri, selefinizin temmuz ayındaki Türkiye ziyaretinde 'Kapsamlı Stratejik Ortaklık' seviyesine yükselttik. Kral Sultan Abdullah'ın ağustos ayında ülkemizi ziyaretinde ise mükemmel ilişkilerimizi taçlandırdık. Yakın iş birliğimizin hükümetiniz döneminde karşılıklı güven ve halklarımızın menfaatleri temelinde daha da güçleneceğinden eminim.

Savunma sanayi, yerel paralarla ticaret, finans, eğitim, terörle mücadele alanlarında büyük bir işbirliği potansiyeline sahibiz. Dost ve kardeş Malezya'yı, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği coğrafyasında önemli bir ortak olarak görüyorum. Bu bağlamda işbirliğimizi ve dayanışmamızı uluslararası platformlarda da sürdürmemiz ortak menfaatimizedir."