Öğretmeni Erdoğan’ı anlattı: Ön sırada oturur dikkatle ders dinlerdi

Başkan Erdoğan'ın İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden öğretmeni olan 92 yaşındaki Müzekka Gürbüz eski öğrencisini anlattı. Gürbüz, "Çok terbiyeli ve uslu bir öğrenciydi. Ön sırada oturuyordu, dikkatle ders dinliyordu. Sorduğumda cevap veriyordu. Yerinde duramayan öğrenciler gibi değildi. Onun muhakkak iş yapcağı belliydi. Ama Cumhurbaşkanı olacağını nerden bilebilirdim. O göreve layık biri. Başımızda böyle biri bulunduğu için Allah'a şükrederim, dua ederim. İslam âleminde, dünyada böyle biri yoktur" diye konuştu.