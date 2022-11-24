Partisindeki kavgayı yönetemeyen Kılıçdaroğlu, ülkeyi nasıl yönetecek! İmamoğlu il binasını bastı mı?

Sonra da dönüp her ay toplumu bir başka beklentiye sokuyor. Tıpkı başörtüsünde olduğu gibi... Oysa bütün bu çıkışlar partisinin oyunu artırmadığı gibi parti içi kavgayı da durdurmuş değil.

Şu tabloya bakın... Herkesin "susturuldu" dediği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABD-İngiltere gezisindeki başarısızlıktan sonra çok daha ateşli ve açık bir biçimde "Ben de varım" deyip parti içi kavgaya hız verdi.

İlk kapıştığı da hukuken yok hükmünde olan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu... Kaftancıoğlu ceza yemesine rağmen halen il başkanı olarak görevinin başında. Yani partinin hâlâ etkili aktörlerinden biri... Sevgili Zafer Şahin yazdı, İmamoğlu da bu aktörü yanında görmek için şöyle bir teklif götürmüş: "Benimle misin yoksa Kılıçdaroğlu ile mi?"

Kaftancıoğlu, bu öneriye sert cevap vermiş: