PKK’ya selam çakan HDP’li Beştaş’ın ’önerge yalanı’ ortaya çıktı!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Tutanakları incelendiğinde, HDP'nin böyle önerge vermediği tespit edildi. 23 Kasım 2022 tarihli tutanakta HDP'nin, "iktidarın ÖSO HTŞ yapılarıyla olan ilişkilerinin araştırılması için" önerge verdiği açıkça görülüyor.

PKK'YI AKLAMA ÇABASI CUMHUR İTTİFAKI'NA TAKILDI

"27. Dönem 6. Yasama Yılı 24. Birleşim 23 Kasım 2022 Çarşamba" tutanağında yer alan önerge, İstiklal Caddesi saldırısıyla ilgili, "hedef şaşırtma ve PKK'yı aklama çabası" olarak değerlendiren AK Parti ve MHP'liler tarafından reddedildi.

Önergede TSK, MİT ve Türkiye'yi hedef alan HDP, eli kanlı terör örgütü PKK/YPG'nin İstiklal Caddesi'nde 6, Gaziantep'te 2 vatandaşımızı hain saldırılarla katletmesine ilişkin, herhangi bir açıklama veya öneride bulunmadı.