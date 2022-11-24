SON DAKİKA | AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre; AK Parti genel merkezinde saat 16.00'da başlayan MKYK toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenliyor.
Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:
Öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. Şehit öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Dünyaya bakışımızı öğretmenlerimiz şekillendiriyor.
DÜZCE DEPREMİ
Düzce depremi ile ilgili vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. AFAD, Kızılay tüm kurumlarımız ilk andan itibaren orada vatandaşın yanında. Devlet nerede? diye bir soru yok. Temel ihtiyaçların karşılanmasıyla ilgili sıkıntımız bulunmuyor. Bakan arkadaşlarımız halen oradalar. Bölgedeki hasarlı yapılara girilmemesi önem arz ediyor. Bu konularda vatandaşlarımızın resmi makamların açıklamalarına itibar etmelerini bekliyoruz.
İSTİKLAL CADDESİ SALDIRISI
İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırı sonrasında güvenlik güçlerimizin hızlı çalışması sonucu failin açığa çıkarıldığını gördük. Bu Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Onlarda eylemi gerçekleşmeden güvenlik güçlerimiz engelliyorlar. Bazen bu terör eylemleri engellenemiyor. Pek çok arkadaşımız İstiklal Caddesi'ne gitti ve esnafımızla beraber oldu. En büyük teşekkürümüz İstiklal Caddesi esnafınadır. Caddenin her bir sakini istiklal kavramını göğe çıkaracak bir duruş sergiledi.
TERÖR OPERAYONLARI
TSK'nın yaptığı operasyonlar orantılı olmadığı şeklinde değerlendirmeler yapıldı. Herhangi bir batı ülkesinde saldırı olduğu zaman örneğin Paris'teki saldırıda dünyanın tüm liderleri oraya davet edilmişti. Biz bu duruşun 15 Temmuz'da darbe girişimi olduğunda neden Türkiye için yapılmadığı sorduk. Bize ortantılıktan bahsetmeleri başlı başına yalandır. TSK, sivil hassasiyeti konusunda dünyanın başındaki ordulardandır. DEAŞ saldırısı olduğu zaman ortanlılıktan bahsetmeyenler, PKK terör örgütüne karşılık verildiği zaman neden orantısızlıktan bahsediyor. Terörle mücadelenin kuralları belli. Önce Türkiye'nin kendini savunma hakkı vardır diyeceksiniz. Ondan sonra dikkat çekeceğiniz şeyler varsa onları söylemenizin manası olur. Ama bunlara hiç girmeden sürekli olarak terör örgütünün perspektifiyle Türkiye'ye uyarıda bulunmak ahlaksızlıktır.
"BU DİL TERÖR DİLİDİR"
Şimdi tutturmuşlar 'bu bir savaş politikasıdır.' Bu dil terör dilidir. Savaş iki meşru otarite arasında olur. Bir yerde askeri operasyonlar ya da emniyetin jandarmanın teröre karşı operasyonlarını savaş politikası diyenler terör dilini kullanıyordur. Bu şekilde dil kullananların hepsi verdiğimiz kayıplar karşısında bize dönük vahşetin parçası olarak önümüze geliyor. Son yaşananlar Türkiye'nin terörle mücadelesinin ne kadar halı ve gerekliği olduğunu bir kez daha göstermiştir.
TAHIL KORİDORU VE DİPLOMATİK ADIMLAR
Tahıl koridoru anlaşmasıın yeninde uzatılması sayın Cumhurbaşkanımızın girişimleri sayesinde oldu. Türkiye güçlü bir diplomasi devletidir. Devletler arasında ebedi bir sorun yaşanmıyor. Bazen bir devletle sorununuz oluyor bazen iş birliğiniz oluyor. Diplomasi de bunun için var zaten. Sorun yaşadığımız devlet ile atılan adımlar Türkiye ve bölge için önemlidir.
İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ
İsveç'in ya da Finlandiya'nın buradaki başkonsolosluklarına DEAŞ semböllerinin yansıtılması ne ifade ediyorsa bizim konsolosluğumuza da PKK semböllerin yansıtılması aynı şeyi ifade ediyor. Türkiye kendi perspektifi açısında bu ülkelerin yeterliliği bulduğu zaman bu ülkelerin NATO üyeliğine evet diyecektir. Biz zaten NATO'nun genişlemesine olumlu bakıyoruz. Söz verip tutmayan çok müttefik gördük somut sonuç olmalı.
BEYAZ SARAY VE PANTAGON'UN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALARI
Beyaz Saray'ın açıklaması daha doğru bir açıklama. Pentagon açıklamasında şöyle bir durum var bizim operayonumuzun kendilerini tehlikeye attıklarını söylüyor. Operasyonlar terör örgütlerinin sözde karargahlarına yönelik nokta operasyonlardır. İkincisi siz bu terör örgütlerine bu kadar yakın yerde ne yapıyorsunuz? Üstelik bu terör örgütleri sizin müttefikiniz olan Türkiye'ye saldırırken bunu neden seyrediyorsunuz? Eğer bu kadar yakınsanız bu terör örgütlerine bir NATO müttefiki olarak en önce sizin orada bertaraf etmeniz lazım. Aslında kendi çelişkilerini ifade ediyorlar. Türkiye'nin terörle mücadelesi, dünyanın en meşru mücadelesidir.
12 BARONUN AÇIKLAMASI
Türkiye Cumhuriyeti'ne söylediklerinin onda birini terör örgütlerine söyleyebiliyorlar mı? Hukuku iyi bilmesi gereken barolar, hukukun ortadan kaldırılmasına yarım ve yataklık ediyor. Adında baro olanların örgüt kavramlarını kullanarak açıklama yapması son derece vahimdir.
KILIÇDAROĞLU'NUN VİZYON BELGESİ
Gerçek vizyon belgesini açıklamasını arzu ediyoruz. İçinde ne olacak göreceğiz. İnşallah önceki Zihni Sinir projeleri gibi olmaz. Kendi başına anlamlı olabilir, içinde ne olacak göreceğiz.
ATİNA-TRABLUS ARASINDA DİPLOMATİK KRİZ
Yunanistan'ın Dış İşleri Bakanı'nın biliyorsunuz en son Libya'ya gitti. Uçaktan inecekken Libya Dışişleri Bakanı'nın orada olduğunu görünce uçaktan inmedi. Çocukça bir tavırla uçağın kapısını kapattı, Malta'ya gitti. Daha sonra Libya'ya gitmek istedi, Libya hükümeti izin vermedi. Oraya gitmelerinin nedeniTürkiye'nin meşru olarak tanıdığı hükümeti yıkmak için öbür güçlere destek vermek için.