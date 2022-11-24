SON DAKİKA | AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

TERÖR OPERAYONLARI

TSK'nın yaptığı operasyonlar orantılı olmadığı şeklinde değerlendirmeler yapıldı. Herhangi bir batı ülkesinde saldırı olduğu zaman örneğin Paris'teki saldırıda dünyanın tüm liderleri oraya davet edilmişti. Biz bu duruşun 15 Temmuz'da darbe girişimi olduğunda neden Türkiye için yapılmadığı sorduk. Bize ortantılıktan bahsetmeleri başlı başına yalandır. TSK, sivil hassasiyeti konusunda dünyanın başındaki ordulardandır. DEAŞ saldırısı olduğu zaman ortanlılıktan bahsetmeyenler, PKK terör örgütüne karşılık verildiği zaman neden orantısızlıktan bahsediyor. Terörle mücadelenin kuralları belli. Önce Türkiye'nin kendini savunma hakkı vardır diyeceksiniz. Ondan sonra dikkat çekeceğiniz şeyler varsa onları söylemenizin manası olur. Ama bunlara hiç girmeden sürekli olarak terör örgütünün perspektifiyle Türkiye'ye uyarıda bulunmak ahlaksızlıktır.

"BU DİL TERÖR DİLİDİR"

Şimdi tutturmuşlar 'bu bir savaş politikasıdır.' Bu dil terör dilidir. Savaş iki meşru otarite arasında olur. Bir yerde askeri operasyonlar ya da emniyetin jandarmanın teröre karşı operasyonlarını savaş politikası diyenler terör dilini kullanıyordur. Bu şekilde dil kullananların hepsi verdiğimiz kayıplar karşısında bize dönük vahşetin parçası olarak önümüze geliyor. Son yaşananlar Türkiye'nin terörle mücadelesinin ne kadar halı ve gerekliği olduğunu bir kez daha göstermiştir.

TAHIL KORİDORU VE DİPLOMATİK ADIMLAR

Tahıl koridoru anlaşmasıın yeninde uzatılması sayın Cumhurbaşkanımızın girişimleri sayesinde oldu. Türkiye güçlü bir diplomasi devletidir. Devletler arasında ebedi bir sorun yaşanmıyor. Bazen bir devletle sorununuz oluyor bazen iş birliğiniz oluyor. Diplomasi de bunun için var zaten. Sorun yaşadığımız devlet ile atılan adımlar Türkiye ve bölge için önemlidir.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ

İsveç'in ya da Finlandiya'nın buradaki başkonsolosluklarına DEAŞ semböllerinin yansıtılması ne ifade ediyorsa bizim konsolosluğumuza da PKK semböllerin yansıtılması aynı şeyi ifade ediyor. Türkiye kendi perspektifi açısında bu ülkelerin yeterliliği bulduğu zaman bu ülkelerin NATO üyeliğine evet diyecektir. Biz zaten NATO'nun genişlemesine olumlu bakıyoruz. Söz verip tutmayan çok müttefik gördük somut sonuç olmalı.