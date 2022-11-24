SON DAKİKA| Bakan Bozdağ açıkladı! Düzce Adliyesi pazartesi itibarıyla normal faaliyetlerini sürdürecek

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 5.9 büyüklüğündeki Düzce depreminin ardından Düzce Adalet Sarayında yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu.

Depremde hasar gören adliye binası ile ilgili açıklamada bulunan Bakan Bozdağ "Şu anda faaliyetlerini devam ettiriyor ama bazı tamirat tadilat yapılması gereken yerler var. Arkadaşlarımız haftasonu da çalışarak pazartesi gününe kadar bütün bunları tamam ederek Düzceli hemşerilerimizin hizmetine yeniden sunacaklardır. Adliyemizin bulunduğu yerde bir adalet kompleksi oluşturmayı da değerlendirdik. Hem başsavcımız, valimiz, belediye başkanımız, milletvekillerimiz ile birlikte bunun üzerinde de bir değerlendirme de bulunduk. Adliyemizin yanında bazı yerler var, onların tamamı adalet bakanlığına aktarılmak suretiyle Düzce'ye bir adalet kompleksi kazandıracağız. Ek bir adalet binasını da Düzce'ye kazandırmak için çalışmayı başlattık" ifadelerini kullandı.