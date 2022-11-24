Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Bakan Soylu duyurdu! 6 aylık takip sonucu yakalandılar! 3 ton uyuşturucu ele geçirildi
Giriş Tarihi: 24.11.2022 09:29 Son Güncelleme: 24.11.2022 09:37

SON DAKİKA | Bakan Soylu duyurdu! 6 aylık takip sonucu yakalandılar! 3 ton uyuşturucu ele geçirildi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de tek seferde en yüksek Metamfetamin yakalamasının gerçekleştirildiğini açıkladı. 3 ton 533 kilo metamfetaminin ele geçirildiğini söyleyen Soylu, 12 kişinin tutuklandığını belirtti.

SON DAKİKA | Bakan Soylu duyurdu! 6 aylık takip sonucu yakalandılar! 3 ton uyuşturucu ele geçirildi

Son dakika haberi... Türkiye tarihinin tek seferde en yüksek metamfetamin yakalaması gerçekleştirildi. Açıklmayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaparken, konuyla ilgili şunları söyledi: Türkiye'de, tek seferde en yüksek Metamfetamin yakalaması İstanbul'da 6 aylık takibin ardından 16-23 Kasım arasındaki operasyonlarda; 3 TON 533 KİLO METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ, 12 KİŞİ TUTUKLANDI, 10 KİŞİ hakkında adli işlemler sürüyor. İstanbul Emniyetimize Tebrikler

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SON DAKİKA | Bakan Soylu duyurdu! 6 aylık takip sonucu yakalandılar! 3 ton uyuşturucu ele geçirildi
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