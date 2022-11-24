SON DAKİKA | Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 operasyonu başladı

Son dakika haberi... PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak ve Siirt illerinde "Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 (Gabar Dağı) Şehit J.Uzm.Çvş. Fatih Berkay AKGÜN" Operasyonu başlatıldı.

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, Şırnak ve Siirt İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu Timlerinden oluşan 755 personel, 57 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun ilk gününde; nokta istihbaratına dayalı olarak Gabar Dağı bölgesinde icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde tespit edilen (8) adet mağara ve (2) adet sığınak içerisinde;

- (1) adet RPG-7 roketatar mühimmatı,

- (1) adet havan mühimmatı,

- (3) adet top mühimmatı,

- (30) adet piyade tüfeği mühimmatı,

- (2) teröriste ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları,

- (1) adet dürbün,

- (1) adet sırt çantası,

- (1) adet uyku tulumu,

- (22) parça muhtelif giyim malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler imha edilerek mağara ve sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN ABLUKA SONBAHAR-KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.