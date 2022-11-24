SON DAKİKA| İstanbul’da su fiyatlarına yüzde 25 zam kararı

Son dakika haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Kasım ayı toplantılarının 5'inci birleşimini Saraçhane Başkanlık Binası Meclis Salonunda gerçekleştirdi.



İSKİ'NİN 2023 YILI BÜTÇESİ



Meclis 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul Başkanlığında gerçekleşen toplantıda, İSKİ Genel Müdürlüğü'nün 2023 Yılı Bütçesi, Yatırım ve Performans Programı ele alındı. Meclis üyelerine bütçe ve yatırımlarla ilgili bir sunum gerçekleştiren İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa İSKİ Genel Müdürlüğü'nün 2023 yılı gider bütçesini 32 milyar 836 milyon lira, gelir bütçesini 30 milyar 820 milyon lira olarak belirlediklerini, aradaki 2 milyar 16 milyon liralık eksik ise iç ve dış finansman ile karşılayacaklarını aktardı.