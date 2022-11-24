Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA| İstanbul'da su fiyatlarına yüzde 25 zam kararı
Giriş Tarihi: 24.11.2022 19:09 Son Güncelleme: 24.11.2022 19:24

SON DAKİKA| İstanbul'da su fiyatlarına yüzde 25 zam kararı

Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde, İSKİ su fiyatlarına yüzde 25 zam yapılması kararı onaylandı.

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SON DAKİKA| İstanbul’da su fiyatlarına yüzde 25 zam kararı

Son dakika haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Kasım ayı toplantılarının 5'inci birleşimini Saraçhane Başkanlık Binası Meclis Salonunda gerçekleştirdi.

İSKİ'NİN 2023 YILI BÜTÇESİ

Meclis 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul Başkanlığında gerçekleşen toplantıda, İSKİ Genel Müdürlüğü'nün 2023 Yılı Bütçesi, Yatırım ve Performans Programı ele alındı. Meclis üyelerine bütçe ve yatırımlarla ilgili bir sunum gerçekleştiren İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa İSKİ Genel Müdürlüğü'nün 2023 yılı gider bütçesini 32 milyar 836 milyon lira, gelir bütçesini 30 milyar 820 milyon lira olarak belirlediklerini, aradaki 2 milyar 16 milyon liralık eksik ise iç ve dış finansman ile karşılayacaklarını aktardı.

SUYA YÜZDE 25 ZAM YAPILDI

Mecliste yapılan konuşmalarının ardından su zammı görüşüldü. Oybirliği ile meclisten geçen yeni tarifelere göre İstanbul'da su birim fiyatına yüzde 25 oranında zam yapıldı.

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SON DAKİKA| İstanbul'da su fiyatlarına yüzde 25 zam kararı
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