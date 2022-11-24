SON DAKİKA: Suriye’de petrol rafinerisinin vurulmasının perde arkası! ’PKK’nın kaderini belirleyecek...’

"SALDIRILARINI BU PARA İLE MOBİLİZE EDİYORLAR"

"YPG/PKK'nın son yıllarda petrolden çok büyük gelir elde ettiğini biliyoruz." diyen Yeşiltaş, "Bu örgütün finansal kaynaklarının konsolide olmasını, sağlamlaşmasını sağlıyor. Bu para ile de Kuzey Irak başta olmak üzere Türkiye'ye yönelik saldırılarını mobilize etme imkanı sağlıyor." dedi.

Yeşiltaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

Buradan ciddi bir ekonomik fayda ve gelir var. Bunu ABD'nin denetimi ve gözetiminde yapıyor. Tekerlekli bir hat oluşmuş durumda. Buradan çıkarılan petrol tankerler ile taşınıyor. Rejime satılıyor, Kuzey Irak'a gidiyor. Kaçakçılık için kullanılan bir petrol sözkonusu. Bundan gelir sağlayan uluslararası aktörler de var.

"TÜRKİYE, ABD VE BÜTÜN AKTÖRLERE DOĞRUDAN MESAJ VERİYOR"

ABD'nin işaret ettiğği bazı şirketler var, bunlar da bundan gelir sağlıyor. Türkiye'nin hedef aldığı petrol kuyuları bütün aktörlere aslında mesaj veriyor. ABD'ye doğrudan mesaj veriyor. Onun kontrolünde, onun şirketleri ile yapılan çıkarma ve satış faaliyeti var. Bu doğrudan bir mesaj. PKK'nın bölgede yaşama alanı da oluşturamayacağının mesajını veriyor.