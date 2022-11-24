Sümeyye Erdoğan Bayraktar: Her ısrarlı takip fiziksel şiddete dönüşme potansiyeli taşır

"ISRARLI TAKİP, ŞİDDETİN ÖNCÜLLERİNDEN BİRİDİR"



Her 25 Kasım'da kampanyalar yaptıklarını hatırlatan Bayraktar, "Bu yıl ki kampanyamızın temasını ısrarlı takip olarak belirledik. Hazırladığımız kamu spotuyla ve sosyal medya içeriklerimizle ısrarlı takibin hak ihlali ve bir şiddet türü olduğuna dikkat çekmek, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda ısrarlı takibin artık suç kapsamına alındığını kampanyamız vasıtasıyla herkese duyurmak istiyoruz. Çünkü özellikle son yıllarda kadınların gerek fiziksel gerekse telefon ve sosyal medya üzerinden ısrarlı takibe maruz kaldığını biliyoruz. Hangi yolla olursa olsun ısrarlı takip, kadını korkutan, tedirgin eden, baskı altına alan, huzur ve sükununu bozan ve güvenlik endişesi taşımasına yol açan bir eylemdir. Daha da önemlisi her ısrarlı takip fiziksel şiddete dönüşme potansiyeli taşır. Yanı ısrarlı takip, şiddetin öncüllerinden biridir" dedi.

"KADINA ŞİDDET KONUSUNDA ÖNEMLİ BİR YOL KAT EDİLDİ"



Bayraktar, "Rahatsız, tedirgin veya huzursuz olduğunda, korktuğunda, kendini güvende hissetmediğinde yasaya tutun, o seni korur diyeceğiz. Israrlı takip bir şiddet türüdür ve suçtur sloganımızla, bu eylemi hafifletmenin, görmezden gelmenin veya sessiz kalmanın doğuracağı olumsuz sonuçların altını çizeceğiz. Ülkemizde 6284 sayılı kanun hala en etkili yargısal önlemlerden biri. Devletin attığı adımlarla kadına şiddet konusunda önemli bir yol kat edildi" ifadelerini kullandı.