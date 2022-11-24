Tetikçiyi ele veren kayıtlar

Ankara'da 18 Aralık 2002'de evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden ve zamanaşımını dolmak üzereyken aydınlatılan Necip Hablemitoğlu suikastı dosyasında, tetiği çeken Ahmet Tarkan Mumcuoğlu'nu, eşiyle yaptığı telefon görüşmeleri ele verdi. Soruşturma kapsamında 10 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, olay tarihinde Kazakistan'da görevde olduğunu, Türkiye'ye hiç gelmediğini iddia eden Mumcuoğlu'nun görev süresince eşi ile düzenli görüşme yaptığı ancak suikasttan 13 gün önce 5 Aralık'ta irtibatının kesildiği ve bu kesintinin 29 Aralık'a kadar sürdüğü vurgulandı. Mumcuoğlu'nun 24 gün boyunca eşiyle görüşme yapmamasının nedeninin cinayet için Türkiye'de bulunması olduğuna dikkat çekildi. 29 Aralık'tan sonra ise Zeynep Mumcuoğlu'nun eşine yeniden mesaj atmaya devam ettiği ve ilerleyen günlerde de sürdürdüğü belirlenen iddianamede, 30 Nisan 2003'e kadar kesintisiz her gün Kazakistan numarasına mesaj atmaya devam ettiği kaydedildi.Eşi Zeynep Mumcuoğlu'nun kullandığı hattın irtibatları incelendiğinde olay tarihinden bir gün önce ve devamında KKTC'ye ait sabit ankesörlü hatlar ile görüşmelerin başladığı, akşam ya da gecenin ilerleyen saatlerinde Zeynep Mumcuoğlu'nun bu hattan arandığının görüldüğü kaydedildi. Bu aramaların Ahmet Tarkan Mumcuoğlu tarafından yapıldığı değerlendirildi. Bu değerlendirmeyi, aynı dönemde dosya şüphelisi Fikret Emek'in de KKTC sabit ve GSM hatları ile görüştüğü tespiti de güçlendirdi. İddianamede Mumcuoğlu'nun görevlendirme süresi içinde Türkiye'ye geliş ve Türkiye'den dönüşlerde pasaport kontrolüne girmemek için KKTC'yi aktarma yeri olarak kullandığı aktarıldı.