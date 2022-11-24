TÜGVA Temsilciliğine yönelik bombalı saldırı davası başladı

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Yalçın ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Yalçın, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Tuzla'da yaşadığını dile getiren Yalçın, aynı mahallede oturan diyaliz hastası yaşlı bir kadına bakarak geçimini sağladığını belirtti.

İçerisinde talimatların bulunduğu flaş belleğin kendisine ait olmadığını ileri süren sanık, TKEP/L (Türkiye Komünist Emek Partisi/Leninist) ile bir bağlantısının bulunmadığını ve örgüt talimatıyla bir işlem yapmadığını iddia etti.

Sanık, geçmişte hakkında adli bir soruşturma bulunmadığını, olay günü ablasının evinde olduğunu öne sürdü.

Hakimin, Kazım Ç.'ye "Karanlık işler" diye neden mesaj attığını sorması üzerine sanık Yalçın, espri yaptığını ve parasal bir konu hakkında olduğunu söyledi.

TÜGVA Temsilciliği binasının bulunduğu Gaziosmanpaşa'ya hiç gitmediğini ileri süren Yalçın, tahliyesini talep etti.

Dava dosyasına giren bazı fotoğraflardaki kişinin kendisi olup olmadığına ilişkin soru üzerine de sanık, fotoğraflardaki kişinin kendisi olmadığını öne sürdü.

Sanık avukatları, davaya konu görüntülerin ham halinin kolluk kuvvetlerinden istenmesini ve Halkalı Merkez Mahallesi Çamlık Parkı'ndaki çöpte bulunan kıyafetlere ilişkin yapılan DNA analiziyle ilgili belgelerin gönderilmesini talep etti.

Maddi ve manevi zarar gördüklerini ifade eden müşteki avukatı, sanığın üzerine atılı suçu işlediğini düşündüklerini ve çok fazla delil bulunduğunu belirtti.

Sanığın cezalandırılmasını isteyen müşteki avukatı, maddi zararlarının miktarına ilişkin belge sunacaklarını aktardı.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, İETT otobüsüne binip kaçtığı iddiasına ilişkin olarak sanığın İstanbulkart'ını nerelerde kullandığının sorulmasını kararlaştırdı. Heyet, sanığın ablasının da aralarında bulunduğu bazı tanıkların bir sonraki celsede dinlenmesine de hükmetti.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 21 Nisan saat 05.55 sıralarında İstanbul Gaziosmanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi ile Şakir Zümre Caddesi'nin kesiştiği yerde yüksek sesli patlama olduğu şeklinde ihbar yapıldığı anlatıldı.

Adresin, iddianamede "suçtan zarar gören" sıfatıyla yer alan TÜGVA'nın Gaziosmanpaşa Temsilciliği olduğu bildirilerek, patlamanın etkisiyle Şakir Zümre Caddesi tarafında bulunan ara boşlukta klima ünitesinin parçalandığı, etrafta cam, demir ve siyah bez parçaların bulunduğu kaydedildi.

İddianamede, olay yerini gösteren kamera kayıtlarına göre, saat 05.40 sıralarında Şakir Zümre Caddesi üzerinden gelen dış görünüş itibarıyla kadına benzeyen, yüzü kapalı ve çarşaflı şüphelinin TÜGVA'nın önünde 10 saniye bekledikten sonra olay yerine bir cisim bırakıp Cengiz Topel Caddesi üzerinden ayrıldığı aktarıldı.

İlk incelemede patlamaya neden olan cismin el yapımı, zaman ayarlı, boru tipi bomba olduğunun anlaşıldığı kaydedilerek, soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli Besra Yalçın'ın Halkların Birleşik Devrim Hareketi çatısı altında yer alan TKEP/L (Türkiye Komünist Emek Partisi/Leninist) terör örgütü üyesi olduğu vurgulandı.

İddianamede, sanığın kılık değiştirdikten sonra Halkalı Merkez Mahallesi Çamlık Parkı'ndaki çöpe attığı kıyafetler üzerinde DNA incelemesi yapıldığı ve sonuçların sanıkla eşleştiği anlatıldı.

Sanıktan elde edilen hafıza kartındaki dokümanda, "Burada düşman, eylem sonrası kişiyi bulmak için eylem öncesi kayıtlar ile eylem sonrası kayıtlarına bakar" talimatının yazıldığı belirtilen iddianamede, sanığın bu talimata uyarak olay sonrasında kamera takibinden kurtulmak amacıyla 4 farklı ilçede farklı toplu taşıma aracı kullandığı dile getirildi.

İddianamede, sanığın yine bu dokümanda yazan "Bu yüzden eylem yapmadan önce arınma noktasından Ali girip, eylemi Veli olarak yapmalıyız" talimatına uyarak, eylemi koyu renkli çarşaflı elbiseyle gerçekleştirdikten sonra sırasıyla 3 kez kıyafet değiştirdiği, örgütsel talimatlara birebir riayet ettiği vurgulandı.

İddianamede, sanığın Kuzey Irak'ta bulunan terör örgütü PKK'nın kamplarında eğitim gördüğü ifade edilerek, kayıtlara göre sanığın 2019 ve 2020'de Şırnak Habur Sınır Kapısı'ndan toplamda 6 kez yurt dışı çıkış kaydının olduğu anlatıldı. Buna göre, sanığın terör örgütlerinin kamplarında silah ve patlayıcı maddelerle ilgili eğitim almış olabileceği değerlendirmesinde bulunuldu.

İddianamede, "Hedefler" başlıklı nota göre, sanığın bazı belediye, kaymakamlık, emniyet müdürlüğü, AK Parti ve MHP ilçe başkanlığı binalarıyla ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın evinin çevresindeki güvenlik önlemleriyle ilgili örgüt talimatları çerçevesinde keşif yaptığı belirtilerek, ayrıca boru bomba yapımıyla ilgili notlara rastlandığı kaydedildi.

İddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüt faaliyeti çerçevesinde tehlikeli madde bulundurmak", "kamu malına zarar vermek" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından 21 yıl 9 aydan 49 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.