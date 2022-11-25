Artık eski Türkiye yok

Düzce'de önceki gün meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki Türkiye'nin doğal afetler ve olası krizlere karşı gösterdiği acil refleksi bir kez daha gözler önüne serdi. Deprem, saat 04.08'de meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise 2 saat 47 dakika sonra Düzce'ye ulaştı. 07.08'de ise Gölyaka'ya geçti. 07.16'da ise canlı yayına bağlanarak devletin vatandaşın yanında olduğunu bildirdi.Bölgede AFAD, jandarma, emniyet, 112, Kızılay, bakanlıklar, belediyeler ve derneklerden 2 bin 580 personel ve 471 araç görevlendirildi. 14 bin 210 battaniye, 20'si genel maksat, 674'u aile yaşam çadırı olmak üzere 694 çadır, 735 yatak, 885 yastık-çarşaf seti, 1358 ısıtıcı ve 5 mobil mutfak TIR'ı gönderildi. Kızılay 12 bin sıcak yemek, 13 bin çorba, 23 bin ikramlık malzeme, 18 bin meyve suyu ve 5 bin su dağıttı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da bölgeye intikal etti. Düzce genelinde bina hasar tespit işlemi sonucu 321 yapıda hasar kayıt altına alındı. 20 bine yakın vatandaşımızın hayatını kaybettiği 1999 Gölcük depreminde ise dönemin Başbakanı Bülent Ecevit, saatler sonra bilgilendirilmişti. Devlet saat 10.00 civarında bölgeyle iletişim kurabildi. Oysa deprem sabaha karşı 03.01'de meydana gelmişti. Gerekçe olarak da 'Uyandırmaya kıyamamaları' gösterilmişti. Depremin yıkıcı etki gösterdiği Yalova, Sakarya ve İzmit'in ilçelerine devlet üçüncü günden sonra ulaşabilmişti.Evleri hasar gören ve ilk gecelerini depremden hemen sonra kurulan çadırlarda geçiren depremzedeler, SABAH'a konuştu: "1999 depreminde çadırlar 3-4 gün sonra kuruldu. Bakanları ise bir hafta sonra görebildik. Şimdi ise 40 dakika sonra AFAD ve kolluk kuvvetleri, birkaç saat sonra da bakanımız Gölyaka'ya geldi. Afetten bir saat sonra adeta çadır kent kuruldu. Devletimiz vatandaşın yanında. 1999'da, bu yapılanların 10'da birini görmedik. Evimiz hasar görmedi ama tedbir amaçlı çadırda kaldık. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devletin en alt kademesinde çalışanlara kadar hepsinden Allah bin kere razı olsun.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremde hasar gören binalarda incelemelerde bulunarak vatandaşların talebini dinledi. Gümüşova Hükümet Konağı'nda muhtarlarla bir araya gelen Bakan Kurum, daha sonra Gümüşova ilçesine bağlı Kıyıköy'e geçerek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.Deprem bölgesine incelemelerde bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, deprem bölgesi ile ilgili sosyal medya üzerinden asılsız paylaşımlar yapıldığını belirterek, "Vatandaşlarımız arasında korku, panik ve endişe salmak için, sosyal medyada aslı olmayan pek çok haber dolaşıma sokuluyor. AFAD'ın yapmadığı açıklamaları, AFAD'ın açıklamaları gibi gösteriyorlar. Bu yalan, iftira, manipülatif sosyal medya içerikleriyle ilgili adli süreçler işletiliyor" dedi.