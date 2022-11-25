Bakan Çavuşoğlu: Terörizm belasıyla biz yıllardır mücadele ediyoruz





"ORTA ASYA, KAFKASLAR VE TÜRKİYE ÜZERİNDEN GEÇEN ORTA KORİDOR DÜNYANIN İLGİ ODAĞI"

Krizin aslında hayatın ve uluslararası ilişkilerin bir parçası olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Krizden kaçamazsınız ama onu yönetebilirsiniz. Zaten maharet, krizler içinde yoluna devam edebilmek ve krizlerin doğurduğu fırsatlardan faydalanmak. Mesela, buraya Kazakistan'ın Hazar Denizi kıyısında, her geçen gün önemi artan lojistik merkezi Aktau'dan geldik. Ulaştırma Bakanımız Adil Bey'le birlikteydik. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Gürcistan Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları olarak çok önemli bir toplantı yaptık. Ukrayna Savaşı ve Rusya'ya yönelik yaptırımlar nedeniyle kuzey koridoru gözden düştü. Orta Asya, Kafkaslar ve Türkiye üzerinden geçen orta koridor dünyanın ilgi odağı. Biz de orta koridoru yeni bir İpek Yolu'na dönüştürecek adımları ele aldık. Ulaştırma Bakanlarımız 55 somut adımı içeren bir yol haritası imzaladılar. Yani, kriz ortamının doğurduğu bu önemli fırsatı hayata geçirmeye, böylece sizlerin, ülkemizin refahına katkı yapmaya çalışıyoruz."



"DİPLOMASİDE ZAMANA YENİLMEMEK ESAS"

Değişimlerin ve diplomasinin artık çok hızlı olduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu, zamanın çok hızlı aktığını kaydetti. Çavuşoğlu, "Adeta çok bilinmeyenli denklemleri çözmekle meşgulüz. Gün geliyor, krizlerin çözümünde saniyelerle ölçülebilecek bir telefon görüşmesi, misliyle ortaya çıkabilecek zararların önüne geçebiliyor. Diplomaside zamana yenilmemek esas. Bunun yolu da yenilikçi yaklaşımlardan geçiyor. Biz de bu yönde adımlarımızı güçlendiriyoruz. Antalya Diplomasi Forumu'nda geleceğin diplomasisinin yönelimlerini araştırıyoruz. Dijital diplomasi girişimimizle konsolosluk işlemleri ve siyaset analizinde büyük veri ve yapay zekadan yararlanıyoruz. Bakın dijitalleşme G20 Zirvesi'nin gündemine daha bu ay girdi. Biz ise dijital diplomasi girişimimizi pandemiden önce başlattık. Yeniden Asya stratejimizle köklerimizin olduğu Asya'yla ilişkilerimizi yaklaşık 1000 eylem planıyla derinleştiriyoruz.