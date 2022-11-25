SON DAKİKA! Başkan Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa edene kadar durmayacağız

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Girişimci İşadamları Vakfı ile Türkiye Gençlik Vakfınca düzenlenen "Türkiye Girişimci Buluşması ve 9. Girişimcilik Ödülleri Töreni"ne video mesaj gönderdi.

Mesajında, Türkiye için üreten, yatırım yapan, yeni iş kuran, işini geliştiren, yurt içinde ve yurt dışında elde ettiği başarılarla milletçe iftihar kaynağı olan tüm girişimcilere teşekkür eden Erdoğan, insanlık olarak, Kovid-19 salgınıyla başlayan ardından Rusya-Ukrayna gerilimiyle daha da derinleşen sancılı bir dönemden geçtiklerini söyledi.

Erdoğan, gelişmiş ülkeler dahil pek çok ekonominin, enflasyondan resesyona, istihdam kayıplarından enerji ve gıda krizine kadar, daha önce alışık olmadıkları ciddi sıkıntılarla yüzleştiğini anımsatarak, şunları kaydetti: