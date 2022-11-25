Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Asgari ücret çalışmaları Aralık ayında başlayacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mısır'la ilişkilerin normalleşmesine yönelik temasların iki tarafın ortak iradesi, müşterek menfaatler, karşılıklı saygı çerçevesinde sürdüğünü kaydetti. Oktay kadının güçlendirilmesi konusunu muhalefetin aksine bir polemik malzemesi olarak değil medeniyetimizin bir gereği olarak gördüklerine değinerek, "Burada kadın haklarından dem vuranlar; teröre evladını kurban vermiş hangi ananın gözünden yaşları silebildiniz?Başörtüsü yüzünden ayrıştırılan kardeşlerimizin derdine derman olabildiniz mi? " ifadelerini kullandı. Oktay, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçağın mevcut olduğunu ve bu uçakların kabine üyeleri ve üst düzey devlet görevlilerince devlet işlerinde kullanıldığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı bütçe komisyon görüşmelerinin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Oktay şunları söyledi:

TÜM KESİMLERE MEMNUNİYET SAĞLAYACAK

Vergi indirimleri vasıtasıyla vatandaşların fiyat artışlarından en az düzeyde etkilenmesi amacıyla 2022 yılında 276,8 milyar lira vergi gelirinden vazgeçilmiştir.1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere asgari ücret, net 5 bin 500 lira olmuştur. 2021 yılına göre net asgari ücretin kümülatif artış oranı yaklaşık yüzde 95'tir. Son iki kararını işçi ve işveren kesiminin oybirliği ile alan Asgari Ücret Komisyonu, 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere çalışmalarına Aralık ayında başlayacaktır.Asgari ücretin, toplumun tüm kesimleri bakımından memnuniyet sağlayacak bir düzeyde, işçi ve işveren taraflarının tam mutabakatıyla belirleneceğine inanmaktayız.

8 UÇAK MEVCUT, BU BİR SIR DEĞİL

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçak mevcuttur. Bu bir sır değil. Bu uçaklar Cumhurbaşkanımız ve Kabine üyeleri ve üst düzey devlet görevlilerinin önemli işlerinde yani sadece devlet işlerinde kullanılıyor.

NOKTA VİRGÜL İLE OYALANMAYA DEVAM EDİN

Türkiye Yüzyılı Türkçesinde yani özne ile ilgili hata olduğu eleştirisi vardı. Altılı masanın nokta virgül konusunda uzmanlaşmaya çalıştığını ancak vizyon ve içerik konusunda hiçbir denetimlerinin bulunmadığını biliyoruz.Dolayısıyla Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu anlamanızı beklemiyoruz. Siz noktası virgülü ile oyalanmaya devam edebilirsiniz.

MISIR'LA NORMALLEŞME MÜŞTEREK MENFAAT ÇERÇEVESİNDE

Ülkemizin bölge sathında yürüttüğü işbirliğini önceleyen tutum, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve İsrail'le ikili ilişkilerde de yeni bir döneme girilmesiyle neticelendi. Mısır'la da ilişkilerin normalleşmesine yönelik temaslarımız, iki tarafın ortak iradesi, müşterek menfaatleri ve karşılıklı saygı çerçevesinde sürmektedir.Ülkemizin, milletimizin menfaati neyi gerektiriyorsa onu yaptık ve onu yapıyoruz.

ERDOĞAN DÜNYA LİDERİDİR

Küresel eşitsizlik, açlık, kuraklık dünyanın pek çok bölgesinde kol gezerken, küresel sorunlara bir türlü çözüm bulamayan uluslararası topluma, tam da kendi kalbinde; BM kürsüsünde 'Dünya Beşten Büyüktür' diye haykıracak duruşu kim gösterdi?Daha nicelerini sayabileceğimiz örnek lider diplomasisi girişimleriyle Cumhurbaşkanımız daima milletimizin hak ve menfaatlerinden yana tutum sergilemiştir. Ama asla tek adam olmamıştır, olma niyeti de yoktur. Bir gerçek vardır, o da Recep Tayyip Erdoğan bugün bir dünya lideridir.Herhangi bir ülkeyle temasımızı eleştirmeden önce bir dönüp Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği irade müktesabatına bakmanız elzemdir.

ABESLE İŞTİGAL

Biz kadının güçlendirilmesi konusunu muhalefetin aksine bir polemik malzemesi olarak değil medeniyetimizin bir gereği olarak, kadınlarımızı başımızın tacı bilerek ele alıyoruz.Büyük ve güçlü Türkiye fotoğrafımızda en önde kadınlarımız var. Türkiye gelişirken, kalkınırken bu sürece en fazla katkıyı veren yine kadınlarımız olmuştur.Diyarbakır anneleri başta olmak üzere bir ananın gözyaşında biz acıyı gördüğümüz kadar vakarı, dik duruşu da görüyor o gözyaşlarını dindirmek için gece gündüz çalışıyoruz.Burada kadın haklarından dem vuranlar; teröre evladını kurban vermiş hangi ananın gözünden yaşları silebildiniz?Başörtüsü yüzünden ayrıştırılan kardeşlerimizin derdine derman olabildiniz mi?Ayrıştırmadan tüm kadınlarımızı savunabildiniz mi? Kız çocuklarını dağa kaçırıp terörist yetiştiren, kadın ve çocukları katleden, anaları ağlatanların kadına şiddetten bahsetmesi aslında abesle iştigaldir.

TİCARET BAKANLIĞI YAKINEN TAKİP EDİYOR

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarını engellemek amacıyla ise, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturulmuştur.Kamunun yanı sıra tüketici ve özel sektör temsilcilerinin de yer aldığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, tedarik zincirinde serbest piyasa koşullarının sağlıklı ve düzenli işlemesine katkı sağlamayı ve tüketicilerimizi korumayı amaçlamaktadır. Ticaret Bakanlığımız tarafından başta gıda ve temel ihtiyaç maddeleri olmak üzere piyasadaki fiyat gelişmeleri yakinen takip edilmektedir.Fiyat istikrarını sağlamak ve vatandaşımızı enflasyonun altında ezdirmemek için gereken politikaları hızla uyguluyoruz.

CARİ AÇIĞI DÜŞÜRMEYE YÖNELİK YAPISAL ADIMLAR

Enerji başta olmak üzere emtia fiyatlarının normalleşmesi ve paritede yaşanacak toparlanma ile dış ticaret açığında düşüş görüleceği beklenmektedir. Ek olarak, son dönemlerde enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak keşif çalışmalarının ve yenilenebilir enerji kaynak kullanımının artırılmasına yönelik atılan adımların da dış ticaret dengesinde iyileşmeye katkı vereceği değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, cari açığı düşürmeye yönelik önemli yapısal adımlarımızı sürdürüyoruz.