Haberler Gündem Haberleri Düzce'deki depremde bina hasar durumları "http://hasartespit.csb.gov.tr/" adresinden öğrenilebilecek
Giriş Tarihi: 25.11.2022 16:59 Son Güncelleme: 25.11.2022 17:03

Düzce'deki depremde bina hasar durumları "http://hasartespit.csb.gov.tr/" adresinden öğrenilebilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşların http://hasartespit.csb.gov.tr/ adresi üzerinden sorgulama yaparak bina hasar durumlarını öğrenebileceğini açıkladı.

Düzce’deki depremde bina hasar durumları http://hasartespit.csb.gov.tr/ adresinden öğrenilebilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Düzce'de depremden etkilenen vatandaşlarımız http://hasartespit.csb.gov.tr/ adresi üzerinden T.C. kimlik numarası veya adres ile sorgulama yaparak bina hasar durumlarını öğrenebilirler." ifadeleri kullanıldı.

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Düzce'deki depremde bina hasar durumları "http://hasartespit.csb.gov.tr/" adresinden öğrenilebilecek
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