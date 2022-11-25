Düzce'deki depremde bina hasar durumları "http://hasartespit.csb.gov.tr/" adresinden öğrenilebilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Düzce'de depremden etkilenen vatandaşlarımız http://hasartespit.csb.gov.tr/ adresi üzerinden T.C. kimlik numarası veya adres ile sorgulama yaparak bina hasar durumlarını öğrenebilirler." ifadeleri kullanıldı.
🖥️Düzce'de depremden etkilenen vatandaşlarımız https://t.co/w9LEAIzZub adresi üzerinden T.C. kimlik numarası veya adres ile sorgulama yaparak bina hasar durumlarını öğrenebilirler.— T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Dğş. Bakanlığı (@csbgovtr) November 25, 2022
Aynı zamanda 📍Düzce'deki 6⃣ mobil iletişim aracımızda uzmanlarımızdan bilgi alabilirler. pic.twitter.com/DjIyaErvKl