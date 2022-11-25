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Giriş Tarihi: 25.11.2022 10:14

Gaziantep merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Gaziantep merkezli 3 ilde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Gaziantep merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 14 şüpheli belirledi.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüphelilerin yakalanması için Gaziantep merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

14 GÖZALTI

Operasyon kapsamında arama yapılan adreslerde çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Gaziantep merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
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