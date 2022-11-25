İstanbul’da korku dolu anlar! İki grup birbirine girdi! Sandalye ve sopalar havada uçuştu

Bahçelievler'deki olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahmutbey Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir işyeri önünde karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

SANDALYELER VE SOPALARLA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar, cadde üzerindeki bir lokantanın sandalyeleri ve sopalarla birbirine saldırdı. Gençlerin elinde sopa ve sandalye ile birbirlerine saldırdığı anlar vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.