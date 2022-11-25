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Giriş Tarihi: 25.11.2022 10:44

İstanbul'da korku dolu anlar! İki grup birbirine girdi! Sandalye ve sopalar havada uçuştu

İstanbul Bahçelievler'de iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sandalye ve sopalar havada uçuştuğu kavga vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA
İstanbul’da korku dolu anlar! İki grup birbirine girdi! Sandalye ve sopalar havada uçuştu

Bahçelievler'deki olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahmutbey Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir işyeri önünde karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

SANDALYELER VE SOPALARLA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar, cadde üzerindeki bir lokantanın sandalyeleri ve sopalarla birbirine saldırdı. Gençlerin elinde sopa ve sandalye ile birbirlerine saldırdığı anlar vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Kavgayı ayırmak için çevredeki esnaflar araya girdi. Kavgaya karışan gençlerin bölgeden ayrılmasıyla kavga sona ererken, ortalığın karıştığı o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İstanbul'da korku dolu anlar! İki grup birbirine girdi! Sandalye ve sopalar havada uçuştu
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