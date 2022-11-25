İstanbul’da suya yüzde 25 zam yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, kasım ayı toplantılarının 5'inci oturumudün gerçekleştirdi. Oturumda, İSKİ Genel Müdürlüğü'nün su ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli tarife teklifleri gündeme geldi. İSKİ'nin teklifinde konut 1. kademede konut başına 15 metreküpe kadar 11.69 liranın yüzde 45 artışla 16.95 lira, iş yeri 1. kademede 31.44 liranın yüzde 25 artışla 39.30 lira olması önerildi. İSKİ, yılın ikinci 6 ayı için de yüzde 35 zam telifinde bulundu. AK Parti grubu, teklifi revize ederek konut 1. kademede konut başına 15 metreküpe kadar 11.69 liranın yüzde 25 artışla 14.61 lira olmasını önerdi. İş yerleri için de 31.44 liranın yüzde 25 artışla 39.30 lira olması talep edildi. Teklif, bu haliyle kabul edildi. Böylece suya yüzde 25 oranında zam geldi.AK Parti Meclis üyesi Seçkin Turan, İSKİ'deki kayıp suları gündeme getirdi. Son 2 yıldır terfi merkezlerinden basılan temiz suyun anormal şekilde artmasına rağmen şebekeye verilen suyun aynı kaldığını belirten Turan, " Enerjisi ödenmiş, enerji miktarının parası ödenmiş, su temizlenmiş, o dönemki bedeli 2 milyar şu anki bedeli 4 milyar lira olan su kaybı var" dedi.