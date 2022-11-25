İYİ Partili Meclis Üyesi Mehmet Karaboğa, AK Parti’ye geçti

AK Parti katılan Havran Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Karaboğa hayırlı olsun dileklerinde bulunarak "Allah utandırmasın" dedi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'da Karaboğa'nın AK Parti'ye katılımından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Balıkesir güçleniyor. Mehmet Bey'in partimize katılımıyla meclis aritmetiğinde daha güçlü bir hale geldik. Kendisine hoş geldin diyoruz. Balıkesir'e her yapacağımız hizmetlerde onunda imzasının olması açısından çok anlamlı bir değeri var. Hayırlı olsun" şeklinde konuştu.