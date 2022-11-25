Karakterimizin mimarı olan öğretmenler varlık sebebimiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Türkiye'nin 81 ilinden gelen öğretmenlerle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde buluştu. İşte Erdoğan'ın yemekli buluşmada yaptığı konuşmanın satırbaşları:Bu anlamlı günde, bu gün münasebetiyle uzun yıllar ülkemize aşkla hizmet etmiş emekli öğretmenlerimize de sağlıklı, bereketli ömürler diliyorum. Şahsım adına üzerimde emeği olan tüm öğretmenlerimden hayatta olanların tek tek ellerinden öpüyor, şu anda ebediyete irtihal etmiş öğretmenlerimi, hocalarımı da cennetiyle, cemaliyle Rabbim şereflendirsin diyorum. Varlık sebebimiz öğretmenlerimiz. Biz öğretmenlerimizle bugünlere geldik. Öğretmenlerimizle var olduk. Eğer Cumhurbaşkanı olduysak bunun tohumlamasını yapan öğretmenlerimizdir, durup dururken olmadı.Gönül dünyamızı, akıl dünyamızı, ruh dünyamızı aydınlatanların başında hiç şüphesiz öğretmenlerimiz gelir. Kültürümüzde öğretmen sadece bilgiyi aktaran değildir. Öğretmen, bir kuyumcu titizliğinde öğrencisinin içindeki o cevheri işleyen, öğrencisine değer katan, kendisine emanet edilen o körpe dimağları en güzel şekilde yetiştiren, terbiye eden bir gönül işçisidir. Bilgisiyle beraber tecrübesi ve irfanıyla da çocuklarımızı geleceğe hazırlayan öğretmen, aynı zamanda örnek alınacak, izinden gidilecek, tuttuğu ışıkta yürünecek bir rol modeldir. Bu hakikati merhum bir hocamız, 'Öğretmen olmak bir cana dokunmaktır' ifadesiyle dile getiriyor. Nitekim hepimizin hayatında kendisine örnek aldığı, tavsiyeleriyle ufkunu açan, sıkıntılı günlerinde elinden tutan, zorluklar karşısında yüreklendiren, asla unutamadığı bir öğretmeni muhakkak vardır. Birçoğumuz öğretmenlerimiz sayesinde ülkeye, millete hizmet etmeyi, fedakârlığı, sabrı, tahammülü öğrendik. Bu vasıflarıyla öğretmenlerimiz eğitim- öğretim sistemimizin temel yapı taşları olma yanında karakterlerimizin de mimarlarıdır.İstiklal Caddesi'ndeki kalleş saldırıda şehit olan Arzu Özsoy ile Karkamış'ta şehit edilen Ayşenur Alkan başta olmak üzere teröre kurban verilen tüm öğretmenleri rahmetle yâd ediyorum. Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyine düzenledikleri hava harekâtlarıyla saldırıların planlandığı ve gerçekleştirildiği terör yuvalarını darmadağın ediyor. Öğretmenlerimizin canına kasteden alçaklara, döktükleri her damla kanın hesabını misliyle sormaya devam edeceğiz. Parlamentoda ne yazık ki ne idüğü belirsizler harekâttan rahatsız. Öğretmenlerimize eli kalkanın her şeyini darmadağın ederiz. Ülkemize yönelik terör tehdidi tamamen sona erene kadar sınırlarımız içinde ve dışında bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Gabar'da da Cudi'de de Tendürek'te de olacağız. Nerede terörist varsa orada olacağız.Hatıra ormanı içerisinde açılışı yapılan şehitler anıtı ve abidesini öğretmenlerimize şükran borcumuzun mütevazı bir ifadesi olarak görüyorum. Sergiledikleri fedakârlıkla milli eğitim tarihimize adlarını şanla şerefle yazdıran 192 kahramanın hiçbirinin unutulmasına izin vermeyeceğiz.Öğretmenlerimizin 60 yıllık hayali olan Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkardık. Tamamı yalan veya yanlış bilgilerle devletimizle öğretmenlerimiz arasına fitne sokmaya çalıştılar. Boykot çağrıları yaparak kanunun getirdiği haklardan öğretmenlerimizin faydalanmasına mâni olmak istediler. Ama öğretmenlerimiz bu kirli oyuna gelmedi. Devletimizin kendilerine sunduğu tarihi fırsata sahip çıkan öğretmenlerimiz, siyaset simsarlarına da gerekli cevabı vermişlerdir. 20 yıl önce eğitime ayrılan bütçe yalnızca 7.5 milyar liraydı. Yükseköğrenim dâhil eğitime ayrılan bütçeyi 304 milyar liraya çıkardık. Halihazırda görüşmeleri devam eden önümüzdeki yıl için eğitim bütçemizi 651 milyar lira olarak belirledik. Derslik sayımızı ikiye katladık. Sınıflar 120 kişilikten 20 kişiye indi. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısını ilköğretimde 28'den 15'e, ortaöğretimde 18'den 13'e indirdik. 20 yıldır öğretmenlerimizin görevlerini gönül huzuruyla yapabilmeleri için tarihi nitelikte pek çok adımlar attık. Önümüzdeki dönemde de eğitim alanında ihtiyaçlara ve beklentilere uygun şekilde gereken adımları atmayı sürdüreceğiz.Başkan Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, liderliğindeki koalisyonun seçim zaferi ve başbakanlığa atanması vesilesiyle İbrahim'i tebrik etti. Başkan Erdoğan, iki ülke arasındaki yakın işbirliğinin yeni dönemde de karşılıklı güven temelinde daha da güçleneceğine inandığını ifade etti. Öte yandan Erdoğan'la görüşmesini vatandaşlarına dinleten İbrahim, "İlham vericisiniz ve zor zamanlarda yanımızda oldunuz. Engin tecrübelerinizden yararlanmayı dört gözle bekliyorum" dedi. ANKARA