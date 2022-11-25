Mersin’de PKK terör örgütüne operasyon: 15 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı.
Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 18 adrese düzenledikleri operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 18 şüpheliden 15'i, yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyette sorguya alınırken, adreslerinde bulunamayan 3 kişi ise aranıyor.
Adreslere 215 özel harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda şüphelilerden M.E.H., C.O., H.E.H., F.N., M.İ., B.K., S.B., Y.Ç., İ.H.B., Y.K., Y.C., Ö.F.C., A.C., S.Y. ve S.Ö. isimli 15 zanlı gözaltına alınırken C.Ö., M.H. ve A.H. isimli zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.