Haberler Gündem Haberleri Mersin'de PKK terör örgütüne operasyon: 15 gözaltı
Giriş Tarihi: 25.11.2022 11:03

Mersin'de PKK terör örgütüne operasyon: 15 gözaltı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından PKK/KCK Silahlı Terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenlendi. Drone ve Özel Harekat Polislerinin desteklediği toplamda 215 polisin katıldığı operasyonda 15 zanlı gözaltına alınırken diğer 3 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

BEKİR COŞKUN
Mersin’de PKK terör örgütüne operasyon: 15 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı.

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 18 adrese düzenledikleri operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 18 şüpheliden 15'i, yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyette sorguya alınırken, adreslerinde bulunamayan 3 kişi ise aranıyor.

Bu kapsamda, PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları, sokak eylemlerine katıldıkları, güvenlik güçlerine yönelik molotofkokteyli, el yapımı patlayıcı ve taşla saldırılarda yer aldıkları, örgütün sözde gençlik yapılanmasında faaliyet yürüttükleri ileri sürülen 18 zanlının kimliği tespit edildi.

Adreslere 215 özel harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda şüphelilerden M.E.H., C.O., H.E.H., F.N., M.İ., B.K., S.B., Y.Ç., İ.H.B., Y.K., Y.C., Ö.F.C., A.C., S.Y. ve S.Ö. isimli 15 zanlı gözaltına alınırken C.Ö., M.H. ve A.H. isimli zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mersin'de PKK terör örgütüne operasyon: 15 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA