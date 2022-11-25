Mersin’de PKK terör örgütüne operasyon: 15 gözaltı

Bu kapsamda, PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları, sokak eylemlerine katıldıkları, güvenlik güçlerine yönelik molotofkokteyli, el yapımı patlayıcı ve taşla saldırılarda yer aldıkları, örgütün sözde gençlik yapılanmasında faaliyet yürüttükleri ileri sürülen 18 zanlının kimliği tespit edildi.