‘Nerede bu devlet’ diye sorulmadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün AK Parti MKYK toplantısına başkanlık etti. Yaklaşık 2 saat 45 dakika süren toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Düzce depreminin yanı sıra Pençe-Kilit Harekâtı'na ilişkin gelişmeleri de değerlendirdi:Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası çok şükür 'Nerede bu devlet' sorusu yok. İlk andan itibaren devlet tüm imkânları ile orada. İlk andan itibaren sıkıntıları azaltmak ve temel ihtiyaçların sağlanması için Düzce'deyiz. Her türlü güvenlik tedbiri alındı. Bakan arkadaşlarımız bölgede. AFAD ve Türk Kızılay ekiplerimiz çalışıyor. Hasarlı yapılara girilmemesi gerekiyor.İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırı sonrası gerek Türkiye içindeki operasyonlar, gerekse TSK'nın operasyonları bazı çevreler tarafından orantılı olmadığı gibi eleştiriler yapıldı. Önce "Türkiye'nin kendini savunma hakkı vardır" diyeceksiniz. Ondan sonra dikkat çekeceğiniz şeyler varsa, onları söylemenizin manası olur. Ama bunlara hiç girmeden sürekli olarak terör örgütünün perspektifiyle Türkiye'ye uyarıda bulunmak ahlaksızlıktır.Bizi tehdit eden terör örgütünü görürsek, vururuz. "Biz PKK/PYD'yi DEAŞ'la mücadele için destekliyoruz" demek dünyanın en büyük yalanıdır. Biz buna göz yumamayız. Bunu vurup bertaraf edeceğiz.Pentagon açıklamasında şöyle bir durum var: Bizim operasyonumuzun kendilerini tehlikeye attıklarını söylüyor. Bunlar terör örgütlerinin sözde karargâhlarına yönelik nokta operasyonlardır. İkincisi siz bu terör örgütlerine bu kadar yakın yerde ne yapıyorsunuz? Üstelik bu terör örgütleri sizin müttefikiniz Türkiye'ye saldırırken bunu neden seyrediyorsunuz? Eğer bu kadar yakınsanız bu terör örgütlerine, bir NATO müttefiki olarak en önce sizin orada bertaraf etmeniz lazım. Aslında kendi çelişkilerini ifade ediyorlar.