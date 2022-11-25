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Giriş Tarihi: 25.11.2022

Şehit Necmettin öğretmen dualarla anıldı

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Şehit Necmettin öğretmen dualarla anıldı
Görev yaptığı Şanlıurfa Siverek'ten memleketi Gümüşhane'ye dönerken 2017'de Tunceli'de PKK'lıların kaçırarak katlettiği sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, Öğretmenler Günü'nde kabri başında anıldı. Gümüşhane Torul'a bağlı Demirkapı köyündeki kabir Türk bayraklarıyla donatıldı. Siverek Jandarma Komutanı Mustafa Deniz ve beraberindeki askerler ve bazı sivil toplum örgütleri Siverek'te Necmettin Yılmaz'ın görev yaptığı ve daha sonra adının verildiği okulu karanfillerle ziyaret etti. Öte yandan şehit öğretmenin adı Tunceli'deki bir öğretmenevi ve akşam sanat okuluna da verildi.
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Şehit Necmettin öğretmen dualarla anıldı
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