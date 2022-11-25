Türkiye ve 3 ülke anlaştı! Orta Koridor geliştiriliyor

"4 ÜLKE YOĞUN İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE"

Bu yıl Kazakistan'ın Azerbaycan, Türkiye, Gürcistan ile ilişkilerinde hareketli bir yıl olduğuna dikkati çeken Tileuberdi, böylece söz konusu ülkelerle siyasi diyalog, ticari ve ekonomi, kültür ve beşeri alanlarda yoğun işbirliği içerisinde olduklarını belirtti.

Tileuberdi, mevcut jeopolitik gerçeklik kapsamında bu işbirliğine uluslararası ulaşım koridorları alanının da eklendiğini ve haziranda Bakü'de yapılan üçlü toplantıda, Trans Hazar Uluslararası Ulaşım Güzergahında (Orta Koridor) gümrük prosedürlerinin basitleştirilmesine yönelik ortak projelerin uygulanmasının önemli olduğunun altının çizildiğini hatırlattı.

"DEMİR YOLUNUN KAPASİTELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ KONUSUNDA İYİMSERİZ"

Trans Hazar Uluslararası Ulaşım Güzergahı'nı geliştirmede yol haritasının imzalanmasının önemli bir adım olduğunu vurgulayan Tileuberdi, bu belge ile yalnızca koordinasyon çalışması değil net projelerin uygulanmasının da amaçlandığını kaydetti.

Toplantıda, Gürcistan'ı aralarında görmekten memnuniyet duyduğunu dile getiren Tileuberdi, "Büyük ulaşım projelerinin çoğu Gürcistan topraklarından geçiyor ve Bakü-Tiflis-Ceyhan ile Bakü-Supsa petrol boru hatlarının yanı sıra Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun kapasitelerinin geliştirilmesi konusunda iyimseriz." dedi.