1.4 milyon gencin KYK borcu kalktı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cebeci Yurt Koordinasyon Merkezi'nde öğrenim kredisi borçları hakkında açıklama yaptı. Bakan Kasapoğlu, "Artık öğrenim kredisi borcu, öğrenim kredisi olarak verilen miktar kadar olacak. Gençlerimiz geri ödemelerde bu tutarın üzerine ekstra bir fark ücreti ödemeyecekler" dedi. Yapılan yasal düzenlemeden kredi almaya başlayacak, halihazırda kredi alan ve kredilerinde geri ödeme dönemine geçen herkesin faydalanacağına dikkat çeken Kasapoğlu, "1 milyon 392 bin 629 gencimizin ödenmemiş veya ödenecek taksitlerindeki endeks tutarı kaldırıldı. Toplamda 27 milyar 15 milyon 455 bin 158 liralık yükü gençlerimizin omzundan almış olduk" diye konuştu.Borcu vergi dairesine bildirilen borçlular için de Hazine ve Maliye Bakanlığı ile koordineli yapılan çalışmayla bu kişilerin taksitlerine karşılık olan endeks tutarlarının bildirildiğini aktaran Kasapoğlu, "Kredi geri ödemelerini takip etmek e- Devlet'e girerek taksit tablolarına erişebilir. Gençler, Ziraat Bankası ATM'lerinden ve internet bankacılığı üzerinden endeks kaldırılmış borç tutarlarını ödeyebilir" dedi.