326 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında MKYK üyelerine "Yaptığımız yatırımları anlatın" talimatını vererek, "Türkiye Yüzyılı ile beraber Artvin'deki Yusufeli Barajı ve diğer yapılan yatırımlarımızı, hizmetlerimizi partinin ve sizlerin daha çok anlatması lazım. Bunları biraz daha gündeme getirelim. Bunları siz anlatmazsanız, Bay Kemal nasıl anlatsın?" dedi. Toplantının ana gündem maddesi "terörle mücadele" oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sunumunda, Pençe-Kılıç hava harekâtında şu ana kadar 326 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi ve en kısa sürede kara harekâtının da başlatılacağının mesajını verdi. Bakan Akar hava harekâtı sırasında ABD'nin "Buraya girmeyin, burası bizim kontrolümüzde" diyerek uyarıda bulunduğunu, buna rağmen harekâta kararlılıkla devam edildiğini anlattı. Harekâtın hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan cezalandırma atışları ile devam ettiğini bildirdi.Tek hedefin teröristler olduğunu belirten Akar, "ABD gözlem noktasının vurulduğu" iddiasına ilişkin, "Bizim koalisyon güçlerine veya sivillere zarar vermemiz söz konusu bile olamaz. Bizim tek hedefimiz var o da teröristler. Terörist neredeyse hedefimiz orası. Sivillere, çevreye zarar vermemek bizim en önemli ilkemiz. Terörü sona erdirmek, ülkemizin ve milletimizin, sınırlarımızın güvenliğini sağlamak için ne gerekiyorsa yaptık, yapmaya devam edeceğiz" dedi.Öte yandan MKYK toplantısının ardından AK Parti Genel Merkezi'nden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akar, Suriye'de liderler düzeyinde bir görüşmenin ne zaman gerçekleşeceği ile ilgili soruya, "Küçük büyük, irili ufaklı bir sürü gelişme var. Bunlar şekillenir, sonuçlanır buna göre bakılır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi.