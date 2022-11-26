Yenimahalle AK Parti Genişletilmiş İlçe Divan Toplantısı gerçekleşti

Yenimahalle Afitab Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen divan toplantısına, Yenimahalle Kadın Kolları, Yenimahalle Gençlik Kolları, sivil toplum kuruluşları ve Şehit ve Gazi Derneği Temsilcileri katıldı.

İl Başkan Yardımcısı Ömer Faruk İslam, "Biz AK Parti olarak toplumun her kesiminde bir şekilde temas ediyoruz" dedi. İslam, "Bir önceki kongrede sadece ilk iki toplantıda Ankara'ya 2,5 milyarlık yatırım aldık. Biz Büyükşehir Belediyesi'ni kaybettikten sonra ilk iki toplantıda Ankara'ya getirilen yatırımın miktarı bu. Şu anda 10-15 milyarı buldu" diye konuştu.

"Biz ülkemizin asırlık hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyoruz" diyen Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, açılışı yapılan Yusufeli Barajı hakkında, "Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci büyük barajı ekonomimize de çok büyük katkılar sunacak" dedi. "Biz kimseyi dışlamadan, kırmadan, dökmeden mesajlarımızı 85 milyonun tamamına ulaştırmaya çalışıyoruz. Sabırla, dirençle, sağduyuyla, tahriklere kapılmadan, kavgaya gürültüye prim vermeden, mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. 2002'den beri oldu gibi bugün de, yarın da akılla hareket edeceğiz, siyasi rekabetin toplumsal husumete dönüşmesine asla izin vermeyeceğiz" dedi.