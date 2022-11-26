Başkan Erdoğan Konya’da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Konya Mevlana Meydanı'nda binlerce vatandaşa seslenecek ve şehre kazandırılan birçok projenin toplu açılışını gerçekleştirecek. Erdoğan, Türkiye'nin en yüksek ayaklı köprüsü olarak dikkatleri üzerine çeken Eğiste Hadimi Viyadüğü, ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası, Afşar Barajı, Millet Bahçesi ve TOKİ tarafından şehre kazandırılan sosyal konut gibi çok sayıda projenin açılışını yapacak. Başkan Erdoğan'ın kürsüden birçok müjdeyi de vermesi bekleniyor.

Konya, bu yıl 3'üncü kez Konya'ya gelecek olan Başkan Erdoğan'ı bekliyor. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin en yüksek ayaklı köprüsü olarak dikkatleri üzerine çeken Eğiste Hadimi Viyadüğü'nün, hem tasarım hem AR-GE merkezi hem de bir üretim merkezi olarak faaliyet gösteren ve bu çerçevede çok sayıda uzaktan komutalı silah sistemi üreten ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası'nın, Taşkent ilçesinde bulunan hem içme suyu hem de Konya Ovası'nın sulanması konusunda önemli bir yere sahip olacak Afşar Barajı'nı, Millet Bahçesini, TOKİ tarafından şehre kazandırılan sosyal konut projelerini, Konya Büyükşehir Belediyesi yatırımları ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile büyükşehir belediyesinin yaptığı birçok projenin toplu açılışını gerçekleştirecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de açılışları yapılacak projelerin bulunduğu bölgelerden canlı bağlantılar yapacağı belirtildi. Başkan Erdoğan'ın birçok projenin müjdesini de Konyalılara vermesi bekleniyor.

Başkan Erdoğan toplu açılış programının ardından Selçuklu Kongre Merkezi'nde AK Parti Konya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına katılacak. Başkan Erdoğan'ın daha sonra gençlerle de bir araya gelmesi bekleniyor.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, "Bir bütün olarak Konya Mevlana Meydanı'nda Cumhurbaşkanı'mızla hemhal olacak. Yediden yetmişe herkesi Mevlana Meydanı'na bekliyoruz. O coşku bizim için önemli, Cumhurbaşkanı'mızın o coşku karşısında vereceği müjdeler de olabilir" dedi.

Toplu açılış programı saat 14.00'de başlayacaktır.