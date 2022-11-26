Eğiste Hadimi Viyadüğü ile bölge halkının hayalleri gerçek oldu

Bölgede yaşayan Suat Altuner, "Bölgemize çok güzel bir yatırım oldu. Burada yıllardır çekilenleri bizler biliyoruz. Burada araçlar yolda kaldı, vatandaşlar araçların içerisinde saatlerce kurtarılmayı bekliyordu. Ama şimdi bu tür sıkıntılar hiç yaşanmayacak. Allah'ımıza çok şükürler olsun. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.

Ethem Sevinç, "Biz buralardan çok geçtik. Buralardan doğru düzgün araba geçmezdi. Burada çok rezillik çektik. Araçlar yollarda kalırdı. Herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.