Eğiste Hadimi Viyadüğü ile bölge halkının hayalleri gerçek oldu

Konya'da yapılan Türkiye'nin en yüksek ayaklı projesi Eğiste Hadimi Viyadüğü, bölge halkını çok memnun etti. Vatandaşlar yıllardır çekilen çilenin son bulacağını, hayallerin gerçek olduğunu söyledi.
Bölgede yaşayan Suat Altuner, "Bölgemize çok güzel bir yatırım oldu. Burada yıllardır çekilenleri bizler biliyoruz. Burada araçlar yolda kaldı, vatandaşlar araçların içerisinde saatlerce kurtarılmayı bekliyordu. Ama şimdi bu tür sıkıntılar hiç yaşanmayacak. Allah'ımıza çok şükürler olsun. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.
Ethem Sevinç, "Biz buralardan çok geçtik. Buralardan doğru düzgün araba geçmezdi. Burada çok rezillik çektik. Araçlar yollarda kalırdı. Herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.
'KİMSE NANKÖRLÜK YAPMASIN'
Uzun zaman Almanya'da yaşadığını belirten Mehmet Emin Özer, "Çok memnun olduk. Buradan çamurdan, kardan geçilmezdi. Çok kaza olurdu. Hastamız olurdu buradan geçemezdik. Yolda kalırdık. Çok beğendik. Bu hayallerimizin de ötesinde bir proje. Gözü kör olanlara sesleniyorum, hizmetleri inkar etmesinler, nankörlük yapmasınlar. Biz bu projeyi hayal bile edemezdik şimdi gerçek oldu.