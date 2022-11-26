Emine Erdoğan: Şiddetle mücadele kırmızı çizgimiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne ilişkin Twitter'dan bir paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında, "Şiddet, vicdan ve merhamet yoksunu kalplerden çoğalıyor, bir ur gibi dağılıyor. Önce gönül sonra el birliği ile 'dur!' demek vazifemiz. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın programına katıldık. Devletimiz mevcut çözüm önerilerine yenilerini ekleyerek kadına yönelik şiddetle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Kırmızı çizgimiz olarak gördüğümüz şiddetin hiçbir mazeretini kabul etmiyor, hayattan koparılan canları rahmetle anıyorum" mesajı verdi.