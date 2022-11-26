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Giriş Tarihi: 26.11.2022

Hudut güvenliğine yerlilik damgası

BETÜL USTA BETÜL USTA
Hudut güvenliğine yerlilik damgası
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Hudutlar kevgire döndü' söyleminin gerçeklerden uzak ve zarar verici olduğuna dikkat çekerek, "Hudutlardan kimse geçmesin diye gece gündüz kendimizi yırtıyoruz. Burada gerçekten çok ileri düzeyde uygulamalar, tedbirler var" açıklaması yaptı. Önlemler sayesinde terör örgütünün Türkiye sınırından eleman ve malzeme aktarımı büyük oranda engellendi. Bu yıl 235 bine yakın kişinin sınırdan geçişi önlendi. 2 bin 949 kilometre sınıra sahip olan Türkiye, 1077 kilometre modüler beton duvar ördü. Tüm sistemler Kara Kuvvetleri Harekât Merkezi'nden de izlenebiliyor.
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Hudut güvenliğine yerlilik damgası
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