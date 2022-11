İkili ticarette hedef 5 milyar dolar

BaşkanErdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif dün Vahdettin Köşkü'ndeki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Derin tarihi, kültürel ve beşeri bağların bulunduğu Pakistan'ın Türk milletinin gönlünde her zaman özel bir yeri olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:Ülkelerimiz ve halklarımız arasında bilhassa zor zamanlarda sergilenen dayanışma ve karşılıklı desteğin eşi benzeri yoktur. Son dönemde gerçekleşen terör saldırılarında şehit düşen askerler ve hayatını kaybeden sivillere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Pakistan'ın terörizmle mücadelesini desteklediğimizi burada bir kez daha vurgulamak istiyorum. Daima Pakistan'ın acısını acımız, sevincini sevincimiz ve başarısını başarımız olarak gördük, görüyoruz.Güney Asya'da barış ve istikrarın temininde önemli rol oynayan Pakistan'la birçok başarılı ortak işbirliği projemiz bulunuyor. 1 milyar dolara ulaşan ikili ticaret hacmimiz istikrarlı şekilde artışını sürdürüyor. 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşmak için gerekli siyasi iradeye ve kararlılığa sahibiz.FETÖ terör örgütünün Pakistan'daki yapılanmasına karşı vakitlice alınan önlemler ve bu konudaki desteği için tüm Pakistan makamlarına bir kez daha teşekkür ediyorum.Öte yandan Türkiye ile Pakistan arasındaki işbirliğini daha da artırmanın zamanının geldiğini kaydeden Şerif de "Elimizden gelen her konuda yardımcı olmaya, her türlü terörizmin üstesinden gelmek için, her türlü desteği vermek için hazırız. Sadece Türkiye ve Pakistan'dan değil tüm dünya yüzeyinden terörizmi silmek istiyoruz" dedi.