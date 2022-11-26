‘Kadına şiddete dur diyelim’

25 KasımKadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla dün birçok ilde etkinlikler düzenlendi. Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler çerçevesinde bir yürüyüş yapıldı. Cumhuriyet Caddesi Beşyol Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, 'Kadına Yönelik Şiddete Birlikte Dur Diyelim' pankartı taşıyıp "Kadına şiddete hayır" sloganları atarak Soydan Kavşağı'na kadar yürüdü. Mersin'in Akdeniz ilçesinde de vatandaşlar Ulu Cami önünde başlayan etkinlik kapsamında Cumhuriyet Alanı'na kadar yürüyüş yaptı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde ise bir grup erkek, kadına yönelik şiddete tepki göstermek için "Erkekler kadınlar için yürüyor" etkinliğinde bir araya geldi. Ellerinde 'Kadına şiddete hayır' pankartları taşıyan erkekler, Özgecan Anıtı'ndan başlayıp Beşkaza Meydanı'na kadar yürüdü.