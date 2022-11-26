Konya hazır başkanı ile buluşmak istiyor! Başkan Erdoğan’ı görmek için sabahın ilk ışıkları ile alana koştular

Mevlana Meydanına "Sarsılmaz kaleden tüm dünyaya imzamızı atacağız. Türkiye Yüzyılı'na Reisi Cumhur hoş geldin Konya'ya. Bir oy bile yedirmeyiz 6'lı masaya" ve "Derdin dermanı yarının fermanı sensin sen" yazılı pankartlar asıldı.

TEK İSTEĞİMİZ GÜVEN VE İSTİKRAR

Geçmişte hastane sorunları yaşadıklarını belirten Asya Çimi (65), "Kanser hastasıyım, Başkan Erdoğan olmasa ben asla tedavi olamazdım. 6 yıldır çok iyi bir şekilde tedavi görüyorum. Eskiden olsa hastaneye bile gidemezdik, kapıdan dönerdik. Allah cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin sabah 9'dan beri alandayım. Havanın soğuk olması ayakta durmak bizi yıldırmaz her zaman reisimizin yanındayız. Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. Kendisinden tek istediğimiz ülkedeki huzur ve istikrarın devam etmesi" dedi.

IMF'NİN PARMAK SALLAMASINI UNUTMADIK

Millet ittifakına güvenmediğini söyleyen Esra Güvenç(43), "Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. Ülke ekonomisine katkısı, diplomatik başarılarından dolayı evlatlarımızın geleceği için Cumhur İttifakının kazanmasını istiyorum. IMF'nin bize parmak sallayıp gitmesinden çok rahatsızdım. Kıbrıs politikamızdan, Yunanistan'a karşı duruşumdan dolayı çok beğeniyorum. Millet ittifakının güvenilirliği ve ortada bir adayları bile yok. Amerika'ya, İngiltere'ye gitmelerinden rahatsızım ve aklımda soru işareti bırakıyor, demek ki oralardan talimat alıyorlar. İstikrarın devamı için Tayyip Erdoğan diyoruz" diye konuştu.

GEÇMİŞTEKİ KUYRUKLARI UNUTMADIK

Hayat pahalılığı var diyenlere tepki gösteren Fahriye Küçükkoç (68) "Cumhurbaşkanımı daha yakından görmek için sabah 8'de geldim. Cumhurbaşkanımı çok seviyorum annemden kalan tarlam var alırlarsa onu da devletime bağışlamak istiyorum. Varlığım vatanıma armağan olsun. 20 yıldır ülkeme kazandırdıkları için cumhur ittifakının kazanmasını istiyorum. Yapılan hastaneler, yollar ortada kimse bu hizmetleri inkar etmesin. Bu yaşıma geldim ilk kez bu kadar rahatız. Hayat pahalılığı diyorlar geçmişte biz kuyruklardan çakamıyorduk şimdi elhamdülillah istediğimiz her şeyi alıyoruz. Vatanımda huzur ve istikrar olsun bayrağım inmesin ezanım dinmesin istiyorum" ifadelerini kullandı.