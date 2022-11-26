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Giriş Tarihi: 26.11.2022

Mersin’de PKK operasyonu: 16 gözaltı

BEKİR COŞKUN
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Drone ve Özel Harekât Polislerinin desteklediği toplamda 215 polisin katıldığı operasyonda 16 zanlı gözaltına alındı. 2 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Şüphelilerin PKK/KCK propagandası yaptıkları, sokak eylemlerine katıldıkları, güvenlik güçlerine yönelik molotofkokteyli, el yapımı patlayıcı ve taşla saldırılarda yer aldıkları, örgütün sözde gençlik yapılanmasında faaliyet yürüttükleri ileri sürüldü.
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Mersin’de PKK operasyonu: 16 gözaltı
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