Özdemir Bayraktar Bursu başvurularında son gün 27 Kasım

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Özdemir Bayraktar Millî Teknoloji Burs Programı'na başvuruların 27 Kasım'da biteceğini bildirdi. Sosyal medya paylaşımında "Genç kardeşlerim, 4 bin öğrencimize eğitim desteği vereceğimiz 'Özdemir Bayraktar Millî Teknoloji Burs Programı' başvuruları 27 Kasım'da bitiyor" ifadelerini kullanan Bayraktar, başvuruların "http://mth.tc/T3Burs" adresinden yapılabileceğini belirtti. Bayraktar, paylaşımına eklediği videoda da şunları kaydetti: "Sevgili genç kardeşlerim, Türkiye Teknoloji Takımı olarak başlattığımız 'Özdemir Bayraktar Millî Teknoloji Burs Programı' başvuruları devam ediyor. Yükselen Yıldız, Eğitmen-Mentor ve Eğitim Desteği programları ile ortaokul öğrencilerinden doktora öğrencilerine 4 bin kişiye 10 ay boyunca 1.600 TL'ye varan burs imkânı sağlanacak. Sen de bursiyerlerimizden biri olmak istiyorsan başvuru yapmayı unutma."