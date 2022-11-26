PKK yönetimine nokta atışı yapılıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı, ilgili ve ilişkili kurum-kuruluşların 2023 yılı bütçe sunumunu gerçekleştirdi. Görüşmelerin ardından milletvekillerinin sorularını da cevaplayan Oktay, terörle mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "PKK/KCK'nın yönetici kadrosuna yönelik sistemli bir şekilde nokta operasyonlara ağırlık veren MİT, Suriye ve Irak'ta örgüt lider kadrolarını etkisiz kılmaktadır" ifadelerini kullanan Oktay, şunları söyledi:"FETÖ ile mücadelede ise Teşkilat, örgütün mahrem yapılanması ile gizli haberleşme yöntemlerini deşifre etmenin yanı sıra yurtdışında faaliyet gösteren sorumlu düzeydeki FETÖ mensuplarının ülkemize iadesini sağlayarak örgütle mücadeleyi uluslararası boyutta sürdürmektedir. Teşkilat, yürüttüğü istihbarat diplomasisi faaliyetleriyle, çeşitli ülkelerden 100'den fazla FETÖ mensubu teröristin ülkemize iadesini de sağlamıştır. Suriye bağlamında Astana Süreci'nde, Libya'da hükümet kurma sürecinde, Rusya Federasyonu-Ukrayna bağlamında İstanbul Süreci'nde, MİT'in milli çıkarlarımızı koruyan arabuluculuk ve yönlendiricilik faaliyetleri etkili olmuştur."Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari ücreti belirlemek için çalışmalarına aralık ayında başlayacağını kaydeden Oktay, "Asgari ücretin, toplumun tüm kesimleri bakımından memnuniyet sağlayacak bir düzeyde, işçi ve işveren taraflarının tam mutabakatıyla belirleneceğine inanmaktayız" diye konuştu.Enerji başta olmak üzere emtia fiyatlarının normalleşmesi ve paritede yaşanacak toparlanma ile dış ticaret açığından düşüş görülmesinin beklendiğini kaydeden Oktay, "Cari açığı düşürmeye yönelik önemli yapısal adımlarımızı sürdürüyoruz" dedi.Savunma sanayiinde, son 20 yılda adeta bir devrim gerçekleştirildiğine dikkat çeken Oktay, "2002'de savunma sanayii sektöründe sadece 56 firma faaliyet gösterirken, bugün sayı 2 bini aşmış, savunma sanayi kümelenmeleri ile kendi özgün ürünlerini geliştiren büyük bir ekosisteme dönüşmüştür. 2021 yılında savunma sanayii ihracatımız 3.2 milyar dolar ile kendi rekorunu kırmıştı. 2022 yıl sonu hedefimiz bu rakamı 4 milyar doların üstüne çıkarmaktır. 2022'de Milli Muharip Uçak Mühendislik Merkezi, ülkemizin en büyük Kompozit Üretim Binası ve Uzay Sistemleri Mühendislik Merkezi'ni hizmete aldık. SİHA'larımızla havadaki gücümüzü perçinlemeye devam ediyoruz. Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi TCG UFUK hizmete girdi. Yeni tip denizaltılarımızdan HIZIR REİS'in havuza çekimi ve SELMAN REİS'in ilk kaynak töreni gerçekleştirildi. Türkiye'nin ilk çıkarma gemisi TCG ANADOLU'nun yıl sonu itibarıyla Deniz Kuvvetlerimize teslim edilmesi planlanmaktadır" ifadelerini kullandı.