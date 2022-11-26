Son dakika: Başkan Erdoğan: Sınırlarımızı harekatlarla güvenli hale getireceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası, Büyükşehir Yatırımları ve Afşar Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Tesislerin Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sözlerimin hemen başında Pençe Kilit'te şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Gelin bir Fatiha gönderelim. İnşallah bu harekatlar ile ülkemizi adım adım sınırların ötesinden başlayarak güvenli hale getirmekte kararlıyız. Rabbimiz güvenlik güçlerimize güç versin, kuvvet versin, daima muzaffer eylesin. 3.5 ay sonra Konya'da bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Yılbaşında Konya-Karaman hızlı tren açılışında trenle Karaman'a devam ettiğim için hasret giderememiştik. Bugün açılışlarımız ile, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımız ile, gençelrle buluşmamızla dolu dolu bir Konya programı gerçekleştireceğiz.

Milletimiz ile sohbet etmeye doyamıyoruz. Hele bir de bu muhabbet Dar'ul Mülk Konya'da ise hiç doyum olmuyor. İlim ve irfan şehri Konya'yı sevmeyenin kalbi kurur kalbi. Bozkır'ın vefalı evladı Konya'mız da onu susturmaya çalışanlara inat 1000 yıldır olduğu gibi bugün de konuşmaya devam ediyor.

Rabbim'e bana sizler gibi yol arkadaşları verdiği için ne kadar hamd etsem azdır. Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa etmeye hazır mıyız? Maşallah... Konya 2023'te güvenli, huzurlu, müreffeh Türkiye'nin yolunu beraber açmaya hazır mıyız? Konya 2053 vizyonuna sahip çıkmaya hazır mıyız? Konya dışarıda Türkiye düşmanlarının, içeride onların maşalarının heveslerini kursaklarında bırakmaya hazır mıyız? Sizi tutana aşk olsun. Konya tutulmaz. Konya yakalanmaz. Selçuklu'nun asil evlatlarına, bozkırdan yükselen bu abide şehrin insanlarına da bu yakışır. Rabbim hepinizden razı olsun. Konya bitmek bilmeyen bir enerji ile, kararlılık ile, çalışkanlık ile geleceğini inşa eden bir şehirdir. Laf değil, iş üretiyoruz iş. ASELSAN öncülüğünde 470 milyon liralık yatırımla kurduğumuz silah fabrikasının açılışını bugün yapıyoruz. Uzaktan kumandalı silahlar başta olmak üzere, her türlü çaptaki silah üretimi ile ülkemizin savunma sanayiine üstün özellikler kazandıran bir tesis açıyoruz.

Rabbim sizleri nazardan saklasın, kem gözlerden korusun. Rabbim, yar ve yardmcımız olsun. Konya ülkemizin önemli ulaşım ağlarının arasında yer alıyor.

İç Anadolu ile Akdeniz arasında yeni bir ticaret ve turizm kanalını daha kazandırıyoruz. Yüksek hızlı tren garı ile, çeşitli kavşak ve restorasyon projelerini de bugün buradan hizmete açıyoruz.

Afşar Barajı'mız bugün açılış ile su toplamaya başlayacaktır. Şehrin 20 farklı noktasında kentsel yenileme, dönüşüm ve restorasyon çalışmaları ile, bugünü ve geçmişi arasındaki köprüler tahkim edilmiştir.

Kardeşlerim bugün açılışını yapacağımız türbe önü çarşıları, neydi burası, bakın şimdi ne oldu. 564 milyon liralık yatırımı buraya yaptık.

Laf değil laf, icraat... Musluk açmıyoruz. Birileri musluk açıyor ya, görüyorsunuz. Biz musluk açmıyoruz.

Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'nı yürüten Konya, belediye hizmetlerinde de farkını ortaya koymaktadır.

KONYA'DAKİ BARINAKTA YAŞANAN VAHŞET İLE İLGİLİ AÇIKLAMA: YAKINDAN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Belediyemizin hayvan barınağında oradaki iki vicdansızın sebep olduğu görüntüleri biz de üzüntü ile izledik. Sorumlular tutuklandı. Bir daha benzeri görüntülerin yaşanmaması için gereken tedbirler alınmıştır. Dünyamızdaki canlı ve cansız tüm varlıklar gibi hayvanlar da bize Allah'ın emanetidir. Hayvanlara asla zulmetmeyeceğiz, eziyet etmeyeceğiz, kötü davranmayacağız. Kimse hayvanlara zulmetme, eziyet etme hakkına sahip değildir. Hiç kimse merak etmesin, bu konunun yakın takipçisi olacağuz.

Konya'ya bugüne kadar 80 milyar liralık kamu yatırımı yaptık.