SON DAKİKA: İYİ Parti ile CHP arasında kılıçlar çekildi! Yavuz Ağıralioğlu’ndan Engin Altay’a çok sert yanıt: Pek hayırlı bir heves değil

CHP ile İYİ Parti arasında kılıçlar çekildi. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, daha önce de birçok kez olduğu gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun olsaı adaylığı ile ilgili olumsuz düşüncesini beyan etti. Ağıralioğlu, CHP'li siyasilerin kendisine yaptığı eleştirileri vatan düşmanlarına karşı bile yapmadığını ifade etti. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Kulağı çekilmeli." diyerek Ağıralioğlu'na yanıt verdi. Ağıralioğlu, Altay'ın bu çıkışı sonrası sert bir yanıt verdi, "Kendileri gibi düşünmeyenlerin kulağının çekilmesini istemek, iktidar iddiası olan bir parti için pek hayırlı ve de saygın bir heves değildir!" dedi.
ENGİN ALTAY: AKŞENER, AĞIRALİOĞLU'NUN KULAĞINI ÇEKMELİ
İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu son dönemde CHP'li isimlerden kendisine yönelik gelen sert eleştirilerle ilgili bugün dikkat çeken bir çıkış yaparak, "Sadece kaybedebiliriz kaygısından dolayı bana söyledikleri lafların onda birini devlet millet düşmanlarına söyleyemediler. Söylesinler bakalım" ifadelerini kullandı.
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Ağıralioğlu'nun son çıkışlarına tepki gösterdi. Altay, "Her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağı çekilecekse evin reisi çeker. Ben ne diyeyim daha bu böyle olmalı, bunu bekliyoruz. Bugün benim izlediğim video hoş bir video değil." dedi ve Akşener'e çağrıda bulundu.
AĞIRALİOĞLU: İKTİDAR İDDİASI OLAN BİR PARTİ İÇİN PEK HAYIRLI DEĞİLDİR
İYİ Partili Ağıralioğlu, CHP'li Altay'a Twitter'dan çok sert yanıt verdi. Altay, "Kendileri gibi düşünmeyenlerin kulağının çekilmesini istemek, iktidar iddiası olan bir parti için pek hayırlı ve de saygın bir heves değildir! Tam olarak bu üsluptan endişelenir seçmen. Biz, kulak çekmeyi ve çektirmeyi doğru bulmadığımız için İYİ Parti'deyiz! Herkes bilir ki biz, cesurlar hareketiyiz. Şahsiyetimiz ve tabiatımız icabı, nezaketle ve kimseyi kırmadan yapmaya gayret ettiğimiz siyaseti de memleket, millet hizmeti görürüz. Endişelerimizi ve hassasiyetlerimizi duymayanlar, kulaklarını iyi açmalı ve denileni doğru anlamalı." dedi.
AĞIRALİOĞLU'NDAN CHP'YE 'KILIÇDAROĞLU' GÖNDERMESİ
İYİ Partili Ağıralioğlu, CHP'li Altay'ın bir televizyon kanalındaki, "Tayyip Erdoğan karşısında herkesle seçim kazanılır. Kemal Kılıçdaroğlu ile döke saça kazanılır, bu kadar basit." ifadelerini sarf ettiği anların videosunu paylaşarak tepkisini sürdürdü.
Ağıralioğlu, "Siyaseti milletten, sahadan, istişareden, tenkitten, gerçeklikten koparan, işte bu tehlikeli duygudur. Bu dil ve üsluptur meselemiz. Siyasette, "Kimi koyarsam kazanırım, ceketimizi koysak da kazanırız." kibri kaybettirir! Özen gösterilmez ise milletin umudu döke saça kaybedilir..." ifadelerini kullandı.