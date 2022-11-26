Soylu’nun gösterdiği kırmızı dosya açılıyor! CHP’li belediyelerin PKK iş birliği açıklanıyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığı ve kurumlarının 2023 yılı bütçesinin görüşmelerinde CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Bizim belediyelerimizde bir tek PKK'lı yok" sözlerinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kırmızı dosyayı göstererek bekle ve gör demişti.

CHP'li Özkoç'un ısrarları üzerine Soylu, "Geçen yıl Meclis'te bir değerlendirme ortaya koydum. Bu değerlendirmeden sonra 'Devletin işleyişi içinde elbette PKK'nın yönettiği belediyelere terör örgütleri nasıl sızmış ve orayı yönetmişlerse acaba diğer belediyelerde de böyle bir durum söz konusu mu?' diye yaptığımız değerlendirmede bir sonuca ulaştık. Sizin söylediğinizin tamamının yalan olduğunu, belediyelerin terör örgütlerine nasıl peşkeş çekildiğini göreceksiniz. Bütün devlet bilgileri ve belgeleriyle Mersin ve İstanbul büyükşehir belediyeleri ile Adana Seyhan, İstanbul Ataşehir belediyeleri dahil bütün belediyelerle ilgili terör örgütlerine neler yapıldığı ortaya çıkacak. Öyle yok hem HDP/PKK ile anlaşma yapacaksın hem de terör örgütünün üyelerini oraya koyacaksın hem de 'Bunun suçlusu İçişleri Bakanı'dır.' diyeceksin. Sana o keyfi bu akşam yaşatmayacağım" demişti.

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