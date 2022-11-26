Adana'da"Hayali Sahra Hastanesi" fiyaskosu ve tamamlanmayan öğrenci yurdunun açılışını yaparak gündeme gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şimdi de başka bir skandala imza attı. 'Karavan kampı' diyerek, sözde temel atılan yerde koyunlar otluyor.Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın oğlununun nikâhına katılmak üzere 12 Kasım'da Adana'ya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener aynı gün Çukurova Belediyesi'ne ait bazı eserlerin toplu açılış ve temel atma törenine katıldılar. Çok sayıda kişinin katıldığı törende 23 açılış, 14 temel atma töreni yapıldığı duyuruldu. Ancak o temellerin bazılarının atılmadığı ortaya çıktı. Onlardan biri de 'Karavan kamp alanı'. Temelinin atıldığı söylenen arazide şu sıralar çobanlar koyunları otlatıyor. Ayrıca yine sözde temeli atıldığı söylenen Mangal Park alanında da boş arazinin tellerle çevrilmiş olduğu görüldü.Çukurova Güzelyalı Mahalle Muhtarı Göktürk Güngör, "Temeli atıldığı denilen karavan kampında ne elektrik ne de su çekilmiş durumda. Bunlar sadece tabela olarak geçiyor. Maalesef hiçbir açılışları gerçek değil" derken, Çukurova İlçe Belediye Meclis Üyesi Mustafa Aslan Deveci ise projelerin çoğunun meclis gündemine bile gelmediğini ileri sürdü.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun pandemi sürecinde Adana Büyükşehir Belediyesinin "Bir haftada bin kişilik sahra hastanesi kurdu" diyerek övündüğü yerin fuar alanı olduğu ortaya çıkmıştı. Hastane olarak hiç hizmet vermeyen fuar alanında 2020 yılının Kasım ayında ise Estetik Kozmetik Güzellik fuarı düzenlenmişti. Geçen 12 Kasım'da ise aynı fuar alanında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın oğlunun düğünü yapılmıştı. Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte nikâha katılıp şahit olmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Ekim'de yine Adana Büyükşehir Belediyesi'nin yurt açılışına katılmış "20 yıldır yurt sorununu çözemediler. Millet ittifakı olarak iktidara geldiğimizde 20 yılda değil, 10 yıl değil 1 yılda yurt sorununu çözeceğiz" şeklinde konuşup, tamamlanmamış yurdun açılışını yapmıştı. Kent Meydanı'nda bulunan kız öğrenci yurdunun merdivenin bile henüz olmadığı, yurdun içinde inşaat pisliklerinin durduğu ortaya çıkmıştı.