Üçüncü gemi Pakistan yolcusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Pakistan MİLGEM Projesi Kapsamında İnşa Edilen Üçüncü Geminin Denize İniş, Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi Birinci Gemisi Blok Kızağa Koyma ve İkinci Gemisi Sac Kesim Töreni"ne katıldı. İstanbul Tersane Komutanlığı'nda düzenlenen törene Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile birlikte katılan Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:Pakistan, Türk milletinin gönlünde her zaman müstesna bir konuma sahip olmuştur. Pakistanlı kardeşlerimizin sel felaketinin yaralarını sarmaya başladıklarını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de Pakistan'ın yanında yer almaya devam edeceğiz. Neredeyse 40 yıldır terörle mücadele eden bir ülke olarak, Pakistan halkının çektiği acıyı ve ödediği bedelleri gayet iyi biliyoruz.Terörün her türlüsüne karşı mücadelemizi sınırlarımızın içinde ve dışında sürdüreceğimizin tekrar altını çizmek istiyorum. Kimin eteğine yapışırlarsa yapışsınlar, insanlık düşmanlarından, döktükleri her damla kanın hesabını misliyle soruyoruz ve soracağız. Aziz şehitlerimize mahcup olacak hiçbir adım atmadık, inşallah bundan sonra da atmayacağız.DEAŞ'la mücadele kisvesi altında bölücü terör örgütünün Suriye uzantısını silaha ve desteğe boğanların da bize sürekli sükûnet telkin etmek yerine hesaplarını buna göre yapmalarında fayda görüyoruz. Proje ürünü bir örgüt durumundaki DEAŞ'a karşı sahada çarpışan ve bu terör örgütünü bozguna uğratan tek NATO müttefiki olarak bu konuda bize kimse ders veremez. Özellikle kendilerine yönelik en küçük bir saldırı olduğunda on binlerce kilometre öteden gelip ortalığı yıkanlar, sınırımızın hemen dibinde yuvalanan teröristlere karşı müsamaha göstermemizi bizden bekleyemez. Türkiye, terörü kaynağında yok etme stratejisini devam ettirmekte kararlıdır.Türkiye, son yıllarda gerçekleştirdiği atılımlarla bölgesinde önemli bir küresel aktör konumuna gelmiştir. Türkiye artık dostları ve kardeşleriyle çok daha büyük bir gücü ifade etmektedir. Bu noktaya gelmemizde hiç şüphesiz savunma sanayiimizin çok önemli katkısı vardır. Hamdolsun, müdahil olduğumuz süreçleri kendi irademizle yönetme kabiliyetine sahibiz.2002'de sadece 62 savunma projesi yürütürken bugün bu sayının 750'yi geçtiğini görüyoruz. Yine 2002 yılında savunma projelerimizin bütçesi 5 buçuk milyar doları ancak bulurken bugün yaklaşık 60 milyar dolarlık, ihale aşamasındakilerle birlikte 75 milyar dolarlık savunma projesi hacmine ulaştık.Bugüne kadar Ada Sınıfı 4 korvetimizi devreye aldık. Amfibi gemilerimiz, Sancaktar ve Bayraktar deniz kuvvetlerimizin hizmetinde görevlerine devam ediyorlar. Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi Ufuk'u bu sene içerisinde hizmete soktuk. Ulak, Salvo, Sancak, Albatros gibi projelerle insansız deniz araçlarımızı donanmamıza kazandırma çalışmaları devam ediyor. İnşallah 2023 savunma sanayiimizde pek çok ilki yaşayacağımız sene olacak. İnsansız savaş uçağımız Kızılelma, 2023'te ilk uçuşunu yapacak. Savunma sanayiinde Türkiye'yi dünyanın süper liginde ilk sıralara taşıyana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.Silah ve mühimmatlardan füzelere, insansız hava, kara ve deniz araçlarından helikopterlere ve gemilere kadar çok geniş bir yelpazede ihtiyacımız olan sistemleri yerli ve milli olarak tasarlıyor, üretiyor ve geliştiriyoruz. Dünyada savaş gemisini milli imkânlarla tasarlayan, inşa eden, idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke arasında yer alıyoruz.Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Pakistanlı kardeşlerimizle ortak yürütülen MİLGEM projesi de geçmişten gelen ilişkilerimizi, geleceğe çok daha güçlü bir şekilde taşıyacak anlamlı ve önlemli bir projedir. Zat-ı devletlerinin liderliği, destek ve teşvikleriyle yüzde 80'ler seviyesine ulaşan yerli ve milli savunma sanayiimiz artık, TSK'nın ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra dost, kardeş ve müttefik ülkelerin savunma ihtiyaçlarına cevap verebilecek duruma gelmiştir" dedi.Türk savunma sanayiinin tek kalemde gerçekleştirdiği en büyük ihracat projesi PN MİLGEM kapsamında 'PNS Khaibar' gemisi denize indirildi. Serinin son gemisi olan ve Karaçi Tersanesi Komutanlığı'nda inşası devam eden PNS TARIQ'ın ise 2025'in Şubat ayında denize indirilmesi planlanıyor.