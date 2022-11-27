AK Parti’den İzmir’deki olaylı derbi hakkında açıklama: Gerekli cezayı alacaklar

"GEREKEN CEZAYI ALACAK"

Çelik sözlerini şöyle tamamladı: "Bu saldırganlar Göztepe ve Altay'ı temsil edemez. Tüm vatandaşlarımız provokatörlere karşı dikkatli olmalıdır. Sporun ruhuna ve huzurumuza gölge düşürmeye çalışanlar gereken cezayı alacak."

Son dakika: Göztepe-Altay maçı tatil edildi! Altay kalecisi hastaneye kaldırıldı...