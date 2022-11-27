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Giriş Tarihi: 27.11.2022 23:57

AK Parti'den İzmir'deki olaylı derbi hakkında açıklama: Gerekli cezayı alacaklar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir’de yaşanan tribün olayları hakkında “Sporun ruhuna ve huzurumuza gölge düşürmeye çalışanlar gereken cezayı alacak” dedi.

İHA
AK Parti’den İzmir’deki olaylı derbi hakkında açıklama: Gerekli cezayı alacaklar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir'de yaşanan tribün olayları hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda Çelik, "Göztepe-Altay maçında yaşanan hadiseler hepimizi çok üzdü. Yaralanan taraftarlara acil şifalar diliyoruz." dedi.

"SPOR BARIŞTIR, KARDEŞLİKTİR, CENTİLMENLİKTİR"

Şiddete başvuranların gereken cezayı alacağına inandığını belirten Çelik, "Hukuki süreci takip edeceğiz. Spor barıştır, kardeşliktir, centilmenliktir. Yaralanan taraftarlara ve saldırıya uğrayan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

"GEREKEN CEZAYI ALACAK"

Çelik sözlerini şöyle tamamladı: "Bu saldırganlar Göztepe ve Altay'ı temsil edemez. Tüm vatandaşlarımız provokatörlere karşı dikkatli olmalıdır. Sporun ruhuna ve huzurumuza gölge düşürmeye çalışanlar gereken cezayı alacak."

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AK Parti'den İzmir'deki olaylı derbi hakkında açıklama: Gerekli cezayı alacaklar
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