Antalya’da korkunç kaza: 1 ölü,1 yaralı

Antalya'nın Muratpaşa İlçesi Mehmetçik Mahallesi Aspendos Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada çiftçilik ve araba alım satımı ile uğraşan Hayrullah Koca, Kepez ilçesi Sinan Mahallesi'ndeki evinden Muratpaşa ilçesi Meydan Mahallesi'ndeki kayınvalidesindeki evine 5 ve 2 yaşındaki çocuklarını almak için şehir merkezine doğru seyir halinde iken Hayrullah Koca'nın kullandığı hafif ticari araç, önce seyir halinde içerisinde Rasim Kahraman (60) ve Kadriye Kahraman'ın (54) bulunduğu otomobile çarptı. Çarpmanın şiddeti ile direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü tramvay yoluna girerek elektrik direğine çarparak durabildi.

KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenler durumu 112 Acil çağır merkezi'ne bildirdi. İhbarı ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Korkunç kazada Hayrullah Koca olay yerinde yaşamını yitirirken yanında bulunan bacanağı Muzaffer Sayar diğer araçta bulunan yaralılar ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden Koca'nın cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Kazayı öğrenin Hayyurllah Koca'nın yakınları sinir krizi geçirdi. Oğlunun cenazesini adli tıp kurumu morgundan alınan baba Feyzullah Koca yakınlarını yardımı ile ayakta durabildi. Genç yaşta kazaya kurban giden Hayrullah Koca Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.